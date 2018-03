"Tariceanu, la Congresul PSD: Daca nu o revoca pe Kovesi, Iohannis isi va semna sentinta"

Ziare.

com

In debutul discursului tinut la Sala Palatului, Tariceanu i-a invitat pe cei prezenti sa isi aminteasca de momentul decembrie 2016 si de "tot circul facut de presedintele Iohannis la numirea premierului"."De dosarele care au fost scoase rapid de la sertar de unii procurori marioneta, asa numitele 'actiuni la rupere'. Stiam ca pentru coalitia politica PSD-ALDE si pentru guvernul nostru nu vor urma zile simple. Din ceea ce am vazut de un an si cateva luni, iata ca aceasta impresie s-a confirmat, din pacate.Eram si suntem intr-o lupta foarte complicata impotriva statului paralel. Nu e o cursa sprint, ci un maraton", a sustinut presedintele ALDE.Calin Popescu Tariceanu a continuat discursul sau vorbind despre realizarile Guvernului si subliniind ca a facut o foarte buna echipa cu Liviu Dragnea, la fel si ceilalti lideri PSD si ALDE de la nivel central si local.Liderul ALDE a mai afirmat ca raportul ministrului Tudorel Toader privind procurorul sef al DNA ar fi o "lovitura de gratie" data procurorilor, care cred ca abuzurile pot fi tolerate si se poate guverna asa Romania, sustinand ca presedintele Klaus Iohannis gireaza abuzurile procurorilor, dar trebuie sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, informeaza televiziunile de stiri.", a mai spus el.La finalul discursului, Calin Popescu Tariceanu a revenit la "statul paralel", sustinand ca acesta ar fi "in panica", dovada fiind "sondajele lansate in ultimele zile pe piata".Calin Popescu Tariceanu a sustinut ca "" statului paralel "se pare ca nu are limite" si le-a transmis un mesaj participantilor la congres: "Nu va lasati impresionati, timorati de astfel de stiri false, de astfel de incercari de discreditare. Sunt convins ca suntem mai puternici decat sistemul, decat statul paralel".