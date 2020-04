Tariceanu nu vrea sa fie prelungita starea de urgenta. Sustine ca "o parte importanta din tara nu e afectata"

Ziare.

com

"Prelungirea acestei stari de urgenta nu face aproape nimic sau nu aduce aproape nimic din ce se poate face cu legislatia existenta. Nu vreau sa votez prelungirea starii de urgenta pentru ca vad ca la adapostul ei creste lipsa de transparenta si deschide practic drum liber abuzurilor. Nu vreau sa votez starea de urgenta pentru ca o parte importanta din tara nu e afectata de coronavirus si nu inteleg de ce trebuie sa penalizam si regiunile care nu sunt afectate de coronavirus, la fel cum sunt si celelalte", a declarat duminica liderul ALDE.Tariceanu acuza ca decretele si ordonantele emise de catre autoritati nu fac decat sa impuna obligatii cetatenilor, dar nu si autoritatilor, el pledand pentru reluarea activitatii economice in Romania."Vad ca se gasesc solutii pentru a furniza forta de munca ieftina in Germania, dar pentru a merge noi la munca nu ar fi normal sa facem ceva? Nu vad care mai e rostul prelungirii starii de urgenta in conditiile in care Romania incepe sa isi exporte forta de munca. (...) Daca stim sa actionam astfel de butoane magice prin care ii ducem pe cei 2.000 la munca, sau cati or mai fi, de ce sa nu ii ducem si pe ai nostri la munca si sa incepem sa reluam activitatea normala?Nu numai la munca in intreprinderi, dar si in institutii. Aici e o problema foarte serioasa pentru care eu vreau sa va spun ca nu vad decat o solutie, si anume crearea unei comisii de ancheta la nivel parlamentar care sa investigheze cum s-au facut aceste aranjamente, pe ce baza legala, cine sunt cei implicati. Sa primim niste explicatii", mai sustine liderul ALDE.Acesta sustine ca autoritatile par a duce, la cel mai inalt nivel o "politica antiromaneasca" si ca Romania "e lasata sa se scalde in dificultati, nu sunt luate misurile in plan sanitar, medical pentru a combate epidemia, pentru ca nu se aduc teste, nu se aduc masti, nu sunt aduse echipamente pentru cadrele medicale, nu sunt facute spitale dedicate pentru cei afectati de coronavirus, nu se iau masuri in zona economica".Amintim ca Tariceanu are 68 de ani si intra in categoria varstinicilor, care pot iesi din case doar in intervalele 11:00-13:00 si 20:00-21:00.Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa intalnirea cu premierul si cu mai multi ministri , ca ca fi necesara prelungirea starii de urgenta cu inca o luna, iar decretul va fi emis la inceputul saptamanii viitoare.In 16 martie, presedintele Klaus Iohannis a emis decretul privind instituirea starii de urgenta pentru 30 de zile.In termen de cel mult 5 zile de la instituirea starii de urgenta, Presedintele Romaniei solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate.In situatia in care Parlamentul nu incuviinteaza starea instituita, Presedintele Romaniei revoca de indata decretul, masurile dispuse incetandu-si aplicabilitatea.In functie de evolutia situatiilor de pericol, Presedintele Romaniei, cu incuviintarea Parlamentului, poate prelungi durata starii instituite si poate extinde sau restrange aria de aplicare a acesteia