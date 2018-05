Tariceanu sustine Pilonul II: Este foarte util. Peste 10-15 ani va fi presiune pe bugetul de pensii

Ziare.

com

Presedintele ALDE a explicat ca Pilonul II de pensii este un instrument de economisire foarte util, in conditiile in care peste 10 -15 ani va fi o presiune "foarte mare pe bugetul de pensii de stat"."Prin solutiile pe care le-am adoptat anul acesta si anul trecut, va pot spune ca deficitul bugetului de pensii s-a diminuat la jumatate. Eu cred in necesitatea acestui instrument, Pilonul II de pensii, care sa asigure o viata mai buna pentru cei care ajung la varsta pensionarii, din motive foarte simple, si anume: evolutia demografica a Romaniei nu este una foarte favorabila, prin urmare bugetul de pensii de stat va fi supus unor tensiuni majore, nu intrevedem posibilitatea unor cresteri substantiale a pensiilor de stat pe termen lung, nu in perioada urmatoare.In perioada urmatoare vom face ceea ce ne-am angajat prin programul de guvernare. Ceea ce am scris in program facem, eu va spun pe termen lung. In momentul in care, de exemplu, peste 10-15 ani va iesi un segment de populatie, asa numitii decretei, nu-mi place sa folosesc acest termen, dar ca sa stiti la ce ma refer, cand vor iesi la pensie, atunci va fi o presiune foarte mare pe bugetul de pensii de stat. De aceea existenta unui instrument suplimentar, care este un fel de instrument de economisire, este foarte util", a declarat Calin Popescu Tariceanu.De asemenea, presedintele ALDE a mai precizat ca Pilonul II de pensii are un avantaj "extraordinar", in sensul ca o persoana care ajunge la pensionare poate sa primeasca banii deodata sau esalonat."Avantajul Pilonului II de pensii este unul extraordinar. Cand cineva care a contribuit la Pilonul II de pensii si ajunge la varsta de pensionare, poate sa primeasca banii fie toti deodata, fie esalonat pe o anumita perioada. Dar se mai intampla un lucru: daca persoana respectiva, din diferite motive decedeaza, sumele acumulate de el in Pilonul II de pensii nu se pierd.Ele revin familiei, mostenitorilor. Pe cand la pensia de stat, chiar daca ai contribuit o viata intreaga, dupa ce ai incheiat socotelile cu cele lumesti, s-a terminat. Nu mai plateste statul nimic mostenitorilor. Noi suntem niste sustinatori ai Pilonului II de pensii si nu s-a pus in niciun moment problema eliminarii lui", a afirmat Calin Popescu Tariceanu.Reamintim ca guvernantii se tot joaca de-a alba-neagra cu modificarile la Pilonul II de pensii Din vara lui 2017 au tot aparut zvonuri ca se va renunta la pilonul acum obligatoriu de pensii private, dar, dupa reactii in lant, guvernantii au iesit in repetate randuri sustinand ca sunt doar speculatii.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca spera ca pana la finalul primului semestru din acest an sa ajunga pe masa Guvernului o propunere de mecansim privind transferul pensiei de la Pilonul II la Pilonul I