Tariceanu vrea amanarea alegerilor locale pe motiv de coronavirus: Un mediu perfect de raspandire a epidemiei

Ziare.

com

"Vedem o serie de riscuri si amenintari, in principal ma refer la epidemia de coronavirus si stau sa ma intreb si va rog sa va ganditi si dumneavoastra ce-ar insemna in perioada asta in care epidemia de coronavirus incepe sa se extinda sa facem alegeri.Imaginati-va puhoiul de oameni care merge la sectii, unde trebuie sa dai actul de identitate, sa dai stampila, va imaginati ca cineva le sterilizeaza. Un mediu perfect de raspandire a epidemiei", a spus Tariceanu, la Romania TV.Acesta sustine ca nici salile nu ar putea fi dezinfectate corespunzator."A doua zi dupa alegeri incepe scoala, copiii vin la scoala, pe acolo au trecut 5.000-3.000 de persoane, care au votat. Credeti ca este posibil ca duminica noapte sa se faca o dezinfectie?", a mai spus liderul ALDE."Trebuie sa ne gandim serios daca nu cumva alegerile locale ar trebui amanate pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus, ca sa fim responsabili pana la capat. In toate tarile se iau masuri de a anula intalnirile publice, iar noi ne gandim la alegeri anticipate", a mai declarat Calin Popescu Tariceanu.