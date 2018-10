Tariceanu nu e de acord cu Fiscul, pe tema impozitarii nuntilor

Ziare.

"Eu am toata simpatia pentru toata lumea si pentru tinerii casatoriti. Sistemul acesta de delatiune, ca sa ii spun asa, nu imi place. Obligatia de fapt revine prestatorului de serviciu sa isi declare veniturile si sa isi plateasca impozitele, ca sa fim foarte clari", a declarat presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, intrebat fiind daca, in opinia sa, actiunea ANAF cu formularele trimise tinerilor casatoriti respecta libertatile si independenta.Declaratiile presedintelui ALDE vin in contextul in care in spatiul public au aparut informatii potrivit carora ANAF a inceput sa trimita tinerilor casatoriti solicitari ca acestia sa declare ce relatii economice au avut, in contextul casatoriei civile si religioase, cu persoanele fizice sau firmele care le-au furnizat servicii de fotografie, muzica pentru petrecere si spatiul.Nici reprezentantii Ministerului Finantelor si nici cei ai ANAF nu au oferit un punct de vedere pe acest subiect.Precizam ca Tariceanu este la a cincea casatorie. Fostul premier s-a insurat, in 2013, cu Loredana Moise.