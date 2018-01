Calin Popescu Tariceanu e asteptat, marti, in zori, la Inalta Curte. Continua audierile de martori

Acuzatiile DNA

Inalta Curte continua la ora 8:00 audierile de martori din acest dosar. Procesul lui Tariceanu a fost reluat de la zero, in conditiile in care o judecatoare din complet, Anamaria Dascalu, s-a pensionat, iar noul presedinte de complet, Constantin Epure, a anuntat ca se impune readministrarea probelor. Procurorul a cerut si el administrarea tuturor probelor din rechizitoriu.Procesul in care Calin Popescu Tariceanu este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului a inceput in 14 martie 2017 la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce, pe 10 februarie, instanta a decis ca procesul poate incepe pe fond , respingand definitiv cererile si exceptiile formulate de presedintele Senatului.In acest dosar, fusese audiat Tariceanu, ca inculpat, in timp ce Serban Mihailescu a dat o declaratie de martor in urma careia procurorii s-au autosesizat pentru marturie mincinoasa dupa ce acesta si-a schimbat depozitia data in timpul urmaririi penale. Dosarul a fost trimis instantei in iulie 2016 , de catre procurorii DNA Brasov, care il acuza pe Calin Popescu Tariceanu ca a mintit in declaratiile date ca martor in dosarul retrocedarii unei suprafete din Padurea Snagov si a fermei Baneasa, in care sunt judecati printul Paul, Remus Truica, Tal Silberstein si Dan Andronic.