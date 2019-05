Comisia Juridica a votat pentru ridicarea imunitatii lui Tariceanu. Decizia finala o va lua Senatul

6 luni de tergiversare

Informatia a fost furnizata de presedintele comisiei, senatorul PSD Robert Cazanciuc."Am supus votului efectuarea urmaririi penale fata de presedintele Senatului, ca urmare a cererii DNA, avem un vot neutru, au fost trei voturi "pentru", doua abtineri si un vot "impotriva". Asta inseamna ca noi, Comisia Juridica, vom propune plenului Senatului efectuarea urmaririi penale fata de domnul Tariceanu, urmand ca plenul Senatului sa decida in consecinta", a precizat Cazanciuc.Decizia Comisiei Juridice trebuie sa fie aprobata acum si in plenul Senatului, iar votul se va da cel mai probabil saptamana viitoare.Biroul Permanent acordase, marti, un nou termen de doua saptamani Comisiei Juridice pentru intocmirea unui raport, insa senatorii s-au miscat mai repede de atat."Avem un termen dispus ieri, de doua saptamani, de catre Biroul Permanent pentru depunerea raportului, va fi probabil mai devreme. Au fost doua pledoarii si au fost depuse mai multe documente de catre avocat. Si in timpul audierilor, si ulterior, cred ca de doua-trei ori, au fost depuse documente in aparare", a explicat Robert Cazanciuc.Precizam ca azi se reuneste Biroul Politic Central al ALDE, pentru a analiza rezultatul dezastruos de la alegerile europarlamentare (sub 5% pragul electoral), dar si o eventuala iesire de la guvernarea alaturi de PSD.PSD are, insa, singur majoritatea in plenul Senatului si ramane de vazut daca il va mai sprijini sau nu pe Tariceanu. Probabil decizia de azi a ALDE va cantari mult in ce priveste votul senatorilor PSD pentru ridicarea imunitatii.Solicitarea DNA de ridicare a imunitatii lui Tariceanu zacea la Comisia Juridica de peste 6 luni, asa ca este cu atat mai surprinzatoare decizia fulgeratoare de azi.Pe 7 noiembrie 2018, DNA a cerut Senatului incuviintarea inceperii urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu-Tariceanu. Procurorii sustin ca liderul ALDE ar fi primit indirect, in perioada 2007-2008, pe vremea cand era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca De atunci, Biroul Permanent a decis in mai multe randuri prelungirea termenului pentru intocmirea raportului comisiei in cazul cererii DNA, pentru a le permite senatorilor studierea dosarului cauzei.