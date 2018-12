Completurile de 5 judecatori amana azi, fara discutie, toate procesele. Inclusiv dosarul Tariceanu

Precedent la Inalta Curte

Mai multe dosare mediatizate au astazi termen de judecata pe rolul acestor completuri. Printre aceste cazuri: Calin Popescu Tariceanu - judecat pentru marturie mincinoasa si contestatiile in anulare facute de Elena Udrea si Alina Bica.Astazi mai au termen la aceste completuri afaceristii Dinu Pescariu si Claudiu Florica, fosta judecatoare Veronica Carstoiu sau fostul senator Victor Mocanu. Urmatorul termen va fi, cel mai probabil, in ianuarie 2019.Inalta Curte va organiza marti, 11 decembrie, noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori, asa cum a cerut Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.In urma cu o saptamana, completurile de 5 judecatori au amanat pentru data de 14 ianuarie toate dosarele. Printre procesele amanate este cel in care sunt judecat Liviu Dragnea, Victor Ponta, Toni Grebla, Sebastian Ghita, Cristian Rizea, Viorel Hrebenciuc sau Tudor Chiuariu.A fost pentru prima data in istoria instantei supreme cand activitatea acestor completuri este blocata.Sectia pentru Judecatori a CSM a transmis, saptamana trecuta, recomandarea ca Inalta Curte sa organizeze "de indata" o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori, cu mentiunea ca, de aceasta data, aceste completuri vor fi in numar total de sase, trei in civil si trei in penal. Toate dosarele vor fi repartizate noilor completuri