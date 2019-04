Calin Popescu Tariceanu a fost achitat pentru marturie mincinoasa

Tariceanu: Este o inscenare

DNA critica decizia de achitare

Acuzatiile DNA

In urma cu o luna, procurorul DNA a cerut rejudecarea intregului caz, in timp ce avocatul lui Tariceanu a cerut pronuntarea unei decizii definitive de achitare.Completul care a dat decizia in acest caz este format din: Mirela Sorina Popescu (presedinte), Ana Hermina Iancu, Ioana Bogdan, Francisca Vasile si Silvia Cerbu."Consider ca acest proces in care am fost antrenat este o inscenare ca urmare a recomandarilor facute in MCV, ca rezultatele luptei impotriva coruptiei sa se soldeze cu "big fish". Datorita pozitiilor pe care le-am avut sau le detin, fac parte din aceasta categorie.Au incercat sa ma tarasca intr-un proces de coruptie, nu au avut alte elemente, au incercat cu evaziunea fiscala, ar fi fost simplu pentru procurori sa vada ca acea presupusa tranzactie nu a fost in realitate facuta.Au incercat sa sugereze ca eram la curent cu acea tranzactie. In 2008 aveam o agenda suficienta ca sa am grija si de cabinetul sotiei", a declarat Calin Popescu Tariceanu, in fata judecatorilor.In schimb, procurorul DNA a cerut rejudecarea procesului."Dispuneti casarea sentintei penale 318 din 2018 si rejudecati avand in vedere ca instanta de fond nu s-a pronuntat pe fapta pentru care a fost trimis in judecata.Sunt intrunite in cauza elementele de marturie mincinoasa, nu cum instanta de fond a refuzat sa cerceteze.Va solicitam sa dispuneti casarea cu trimitere spre judecare. Judecatorii de fond nu s-au pronuntat cu privire la actul de sesizare. Ar fi o incalcare a dreptului de aparare al inculpatului si al Parchetului", a declarat procurorul DNA, in fata instantei.Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata de DNA pe 7 iulie 2016 pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, el fiind achitat pe 22 mai 2018 de un complet de la instanta suprema format din trei judecatori.Decizia a fost atacata cu apel de procurorii anticoruptie, procesul fiind pe rolul completului de 5 judecatori.(I.S.)