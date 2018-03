Inalta Curte continua miercuri audierile de martori din dosarul lui Tariceanu

Ziare.

La ultimul termen de judecata a fost audiat fostul premier al Romaniei, Victor Ponta. Unul dintre martori care ar putea fi audiat miercuri este fostul senator Serban Mihailescu. Ar fi a treia declaratie pe care Serban Mihailescu o da in acest dosar. Asta dupa ce procurorii DNA s-au autosesizat si au deschis si impotriva lui Serban Mihailescu un dosar de marturie mincinoasa, dupa ce declaratiile date in instanta au fost contradictorii cu cele de la DNA.Procesul in care Calin Popescu Tariceanu este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului a inceput in 14 martie 2017 la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce, pe 10 februarie, instanta a decis ca procesul poate incepe pe fond, respingand definitiv cererile si exceptiile formulate de presedintele Senatului.Dosarul a fost trimis instantei in iulie 2016, de catre procurorii DNA Brasov, care il acuza pe Calin Popescu Tariceanu ca a mintit in declaratiile date ca martor in dosarul retrocedarii unei suprafete din Padurea Snagov si a fermei Baneasa, in care sunt judecati printul Paul, Remus Truica, Tal Silberstein si Dan Andronic.