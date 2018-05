DNA solicita 3 ani de inchisoare pentru ca a mintit sub juramant, Tariceanu spune ca a fost sincer si cere anularea interceptarilor din dosar

LIVE TEXT

Solicitam ca Taricranu sa fie condamnat la 3 ani cu inchisoare

Acuzatiile DNA

retrocedarea catre Paul Philippe Al Romaniei a unor suprafete de teren in Baneasa (fosta ferma regala) si Snagov (trunchiul de padure Fundul Sacului),

implicarea inculpatilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi si a altor persoane in procedurile de retrocedare,

actele de vanzare-cumparare vizand aceste bunuri".

Procurorul DNA a cerut 3 ani de inchisoare cu executare pentru seful ALDE, acuzand ca a mintit sub juramant in 8 spete si ca educatia si "nivelul intelectual ridicat" ar fi trebuit sa il impiedice sa minta. Unul dintre martorii cheie este una dintre fostele sotii ale lui Tariceanu, Ioana Valmar.In schimb, avocatul lui Tariceanu a cerut achitarea, sustinand ca "fapta nu exista". In plus, a cerut excluderea si anularea interceptarilor telefonice, pe motiv ca sunt realizate pe mandate de siguranta nationala si nu ar putea fi folosite in dosare penale.In ultimul cuvant in fata magistratilor, Tariceanu a sustinut ca e nevinovat, ca a fost sincer, nu a mintit si ca acuzatiile se bazeaza pe "mistificari si speculatii"."Faptul ca am fost tarat in acest proces mi-a afectat imaginea si mi-a afectat familia si pozitia publica", a incheiat Tariceanu.Instanta a anuntat ca- Instanta a anuntat ca- Tariceanu a plecat de la Inalta Curte: "In afara de declaratiile facute in instanta, alte declaratii nu mai fac", le-a spus el jurnalistilor, dupa care s-a urcat in masina si a plecat.- Tariceanu, in ultimul cuvant, a aratat ca sustine pledoaria avocatului sau."Toate declaratiile au fost facute sincer, cu dorinta de a afla adevarul... Ma consider nevinovat, nu am dorit sa ingreunez cercetarea penala... Acuzatiile se bazeaza pe speculatii, mistificari si pe contradictii. Contradictii grave, care abunda in rechizitoriu", a sustinut seful Senatului.El a dat exemplu relatia cu "printul" Paul sau cu Tal Silberstein sau Dan Andronic."Aceste lucruri m-au frapat. Este mai degraba un proces de intentie. Se urmareste altceva decat scoaterea la lumina a adevarului. Nu exista nicaieri nicio afirmatie a unui martor care sa dovedeasca faptul ca eram la curent cu achizitiile drepturilor succesorale. Se fac foarte multe broderii si supozitii. S-a vorbit ca am avut relatii comerciale cu Remus Truica. Nu este adevarat. Au spus ca si-a cumparat motocicleta de la firma mea. Nu este adevarat", a mai spus seful Senatului in fata judecatorilor.Tariceanu a explicat ca, desi era vorba de 19 convorbiri telefonice, nu a fost vorba de tot atatea intalniri si ca oricum s-ar fi discutat despre probleme politice. El a aratat ca nu stia ca acesti consultanti israelieni, care aveau un contract cu PNL, aveau afaceri imobiliare in Romania si nu-l interesa acest aspect."Faptul ca am fost tarat in acest proces mi-a afectat imaginea si mi-a afectat familia si pozitia publica", a incheiat Tariceanu.- Avocatul lui Tariceanu incheie pledoaria: "Declaratia lui a fost corecta, cinstita si nu a incercat sa ascunda adevarul". El a aratat ca procurorul si-a bazat acuzarea doar pe supozitii in acest caz, iar clientul sau nu ar fi stanjenit in niciun fel aflarea adevarului."Declaratiile de martori atesta nevinovatia clientului meu", arata acesta.El a citat din declaratiile "printului" Paul, potrivit caruia seful Senatului ar fi "tinut" cu cealalta aripa a Casei Regale. Aparatorul a reluat o parte din declaratiile unor martori, care ar dovedi nevinovatia clientului sau. Ar fi fost vorba de intalniri intamplatoare intre Tariceanu si persoanele implicate in cazul Ferma Baneasa."Declaratiile Ioanei Valmar nu releva nereguli pentru clientul meu", a mai sustinut avocatul. "Interceptarile dintre Tal Silberstein si Calin Popescu Tariceanu nu releva nimic. Cei doi discutau probleme politice, profesionale, nu era nimic personal".- Avocatul lui Tariceanu a cerut Inaltei Curti excluderea si anularea interceptarilor telefonice, in baza a doua decizii date de Curtea Constitutionala.Motivul:Continutul interceptarilor nu a fost contestat.. "Fapta nu exista, acesta este temeiul meu de lege. In subsidiar, fapta nu este prevazuta de legea penala. Sau nu exista probe care sa dovedeasca savarsirea infractiunii", a spus aparatorul sefului Senatului.In acest moment, el isi sustine pledoaria in fata Inaltei Curti.- Procurorul DNA a spus ca Tariceanu ar fi omis sa declare adevarul in timpul audierii sale in calitate de martor in dosarul Ferma Baneasa.Procurorul DNA: "si la stabilirea unor pedepse accesorii. Tariceanu este om politic, cu educatie superioara, are un nivel intelectual ridicat, pregatirea superioara ar fi trebuit sa il impiedice sa minta, asta nu ar trebui sa il ajute deci in atenuarea pedepsei"."Asadar, apreciem ca, dincolo de orice dubiu, rezulta savarsirea faptei astfel ca"."La stabilirea pedepsei si cuantum aveti in vedere complexitatea faptei si impactul social produs de o astfel de fapta savarsita de catre un fost prim-ministru al Romaniei".- Procurorul DNA vorbeste de o ora. Tariceanu sta in prima banca si se sfatuieste cu avocatul lui.- Procurorul DNA a dat detalii si din marturia lui Serban Mihailescu, care a povestit despre cum a decurs petrecerea organizata de Silberstein in Israel, la care a participat Tariceanu. Relevante pentru acuzare ar fi si declaratiile de martori date de Dan Andronic, Remus Truica sau Victor Ponta."L-am gasit pe Tal Silberstein acasa la Tariceanu, discutau despre formarea noii formatiuni politice", a citat procurorul DNA din declaratia lui Ponta. Acest lucru este confirmat si de interceptarile telefonice din dosar, care nu au fost contestate de Tariceanu.De asemenea, liderul PNL, Dan Motreanu, ar fi dat detalii inedite despre relatiile dintre Tariceanu si Silberstein, care aratau ca acestia colaborau."Din interceptari si mesajele telefonice rezulta ca Tariceanu a mentinut o relatie apropiata cu Andronic dupa anul 2008, cand au incheiat contractul de consultanta politica", a mai aratat DNA.- Procurorul DNA a citat din declaratiile de martor date de Tariceanu in dosarul Ferma Baneasa, pe care le-a confruntat cu declaratiile unor martori din acest dosar sau cu afirmatii facute de acesta in presa.. Femeia a precizat in fata magistratilor ca fostul sau sot stia de la ea despre achizitiile facute de Tal Silberstein, pentru ca ea ar fi trebuit sa notifice unele tranzactii imobiliare, a aratat reprezentantul Ministerului Public. Printre cei implicati era si Remus Truica."La acel moment i-am povestit sotului meu despre propunerea lui Remus Truica privind calcularea taxelor notariale", a citit procurorul o parte din declaratia Ioanei Valmar.Martorii au aratat ca, in timp ce seful Senatului a negat acest lucru. Truica si Tariceanu ar fi fost vazuti impreuna la diverse evenimente, inclusiv la petrecerea organizata de Truica la Snagov, la care a fost invitata Patricia Kaas. "Truica a declarat ca la acest eveniment a invitat doar rude si prieteni apropiati", a mai precizat procurorul DNA.. El a aratat ca Tariceanu ar fi mintit ca nu-l stia pe Simon Shevez, pe care l-ar fi cunoscut la nunta lui Dan Andronic. Seful Senatului ar fi mintit ca nu ar fi avut o relatie apropiata cu Dan Andronic si Tal Silberstein. In schimb, el ar fi fost la Monaco la nunta lui Andronic si la ziua de nastere a lui Silberstein, in Israel."Marturia mincinoasa face parte din categoria faptelor sanctionate de Inalta Curte. Marturia mincinoasa inseamna o pervertire a adevarului juridic", a aratat acuzatorul.Procurorul DNA a enumerat mai multe decizii ale Inaltei Curti, in care marturia mincinoasa a fost pedepsita."Apararea inculpatului a fost centrata pe doua variante: ca nu a inteles ce sa relateze organului de urmarire penala. Este o aparare puerila si lipsita de logica. A doua varianta, ca a prezentat date conform perceptiei sale. El a fost intrebat despre fapte si intamplari concrete, la care a participat direct", a aratat procurorul DNA.Reprezentantul Ministerului Public a acuzat ca Tariceanu ar fi stiut ca declara mincinos, atunci cand a dat marturia la DNA. "", a afirmat procurorul DNA.Acuzatorul a enumerat probele din acest caz, cele mai multe fiind declaratii ale unor martori sau probe indirecte: interceptari si inscrisuri.- Dupa aceste pledoarii avocatesti, Inalta Curte a constatat finalizata cercetarea judecatoreasca.- A luat cuvantul procurorul DNA: "Tariceanu, sub juramant, a facut afirmatii mincinoase cu privire la opt aspecte".Acesta arata ca seful Senatului stia detalii de la sotia sa despre afacerea Ferma Baneasa si a facut mai multe declaratii publice. Tariceanu ar fi stiut ca Truica ar fi cumparat drepturile litigioase in acest caz. "A participat la zilele de nastere ale martorului, ajutandu-l sa-si cumpere o motocicleta de la firma lui", a mai aratat procurorul DNA.- Sunt discutii pentru incadrarea juridica. In deschiderea procesului, instanta a pus in discutie schimbarea incadrarii juridice, din marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, in marturie mincinoasa.Procurorul DNA a aratat ca Inalta Curte are deja o practica in acest sens. La inceputul anului, Completul de 5 judecatori l-a condamnat definitiv, intr-un caz similar, pe fostul consilier al Alinei Bica, Ionut Florentin Mihailescu. Sentinta in cazul acestuia: 1 an si 6 luni cu suspendare pentru marturie mincinoasa si achitare pentru favorizarea faptuitorului.- A inceput procesul. Completul este format din Constantin Epure (presedinte), Stefan Pistol si Geanina Arghir.- Tariceanu a ajuns la Inalta Curte, insa a refuzat sa dea declaratii jurnalistilor.Procesul este pe rolul Inaltei Curti din iulie 2016. O parte din probatoriul din acest caz a fost readministrat, dupa ce unul din judecatorii din complet s-a pensionat.Potrivit rechizitoriului DNA, acuzatiile in cazul lui Calin Popescu Tariceanu au legatura cu declaratia pe care acesta a dat-o la DNA Brasov pe 15 aprilie 2016, in care "a mentionat in mod nereal ca nu a avut cunostinta despre:Potrivit rechizitoriului, Calin Popescu Tariceanu "a mai facut declaratii necorespunzatoare adevarului si nu a spus tot ce stie in legatura cu relatia avuta cu inculpatii Tal Silberstein, Andronic Dan Catalin si Truica Remus, in contextul mentionat mai sus, intalnirile si discutiile purtate cu acesta din urma referitor la taxele notariale privind tranzactionarea imobilelor mentionate mai sus si modalitatea de dobandire si valorificare a bunurilor revendicate".In acelasi context, spun procurorii, presedintele Senatului ar fi declarat ca nu a avut o relatie apropiata cu Marius Marcovici, "ascunzand totodata ca are cunostinta de relatia acestuia din urma cu inculpatul Tal Silberstein. Totodata, inculpatul Popescu Tariceanu Calin Constantin Anton a afirmat in mod nereal ca nu l-a prezentat/introdus pe Tal Silberstein altor politicieni din Romania".