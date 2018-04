Printul Paul si Remus Truica ar putea fi audiati astazi in dosarul lui Tariceanu

Ziare.

Printre martorii citati astazi la Inalta Curte sunt milionarul Remus Truica si cuplul Lia si Paul de Romania. Dosarul este pe rolul instantei din iulie 2016.Potrivit rechizitoriului DNA, acuzatiile in cazul lui Calin Popescu Tariceanu au legatura cu declaratia pe care acesta a dat-o la DNA Brasov la data de 15 aprilie 2016, in care "a mentionat in mod nereal ca nu a avut cunostinta despre: - retrocedarea catre Paul Philippe Al Romaniei a unor suprafete de teren in Baneasa (fosta ferma regala) si Snagov (trunchiul de padure Fundul Sacului), - implicarea inculpatilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi si a altor persoane in procedurile de retrocedare, - actele de vanzare-cumparare vizand aceste bunuri".Potrivit rechizitoriului, Calin Popescu Tariceanu "a mai facut declaratii necorespunzatoare adevarului si nu a spus tot ce stie in legatura cu relatia avuta cu inculpatii Tal Silberstein, Andronic Dan Catalin si Truica Remus, in contextul mentionat mai sus, intalnirile si discutiile purtate cu acesta din urma referitor la taxele notariale privind tranzactionarea imobilelor mentionate mai sus si modalitatea de dobandire si valorificare a bunurilor revendicate".In acelasi context, spun procurorii, presedintele Senatului ar fi declarat ca nu a avut o relatie apropiata cu Marius Marcovici, "ascunzand totodata ca are cunostinta de relatia acestuia din urma cu inculpatul Tal Silberstein. Totodata, inculpatul Popescu Tariceanu Calin Constantin Anton a afirmat in mod nereal ca nu l-a prezentat/introdus pe Tal Silberstein altor politicieni din Romania".