Senatul il apara pe Tariceanu de urmarirea penala: Cererea DNA a picat la vot

Ziare.

com

S-au inregistrat 38 de voturi "pentru", 71 de voturi "impotriva" si o abtinere, potrivit Mediafax.Tariceanu a declarat, luni, in sedinta in care s-a dezbatut solicitarea DNA ca nu le da sfaturi colegilor cum sa voteze, insa este nevinovat."DNA nu vrea sa ma trimita in fata instantei, ci sa puna o pata pe intreaga mea cariera politica", a declarat liderul ALDE."In cei aproape 30 de ani de cand sunt in politica am fost pe rand, deputat, ministru, prim ministru, presedinte al Senatului, si. Ceea ce DNA-ul vrea sa faca astazi nu este sa ma trimita in fata unei instante, pentru ca ei stiu ca nu au dovezi in acest sens, ci sa puna o pata pe intreaga mea cariera politica!Nu pot sa va dau sfaturi cu privire la felul in care sa votati, dar atunci cand veti vota, va rog sa aveti inima usoara pentru ca eu, Calin Popescu-Tariceanu, nu am facut niciodata vreo fapta de care sa imi fie rusine", a adaugat Calin Popescu Tariceanu in timpul dezbaterilor pe marginea solicitarii DNA.Comisia Juridica din Senat a decis, saptamana trecuta, trimiterea unui raport catre Biroul Permanent pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale in cazul lui Tariceanu Incepand din luna decembrie a anului trecut, Biroul permanent a decis in mai multe randuri prelungirea termenului pentru intocmirea raportului in cazul acestei cereri a DNA, pentru a le permite senatorilor studierea dosarului cauzei.Pe 7 noiembrie 2018, Directia Nationala Anticoruptie a cerut Senatului incuviintarea inceperii urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu-Tariceanu . Procurorii sustin ca acesta ar fi primit indirect, in perioada 2007 - 2008, pe vremea cand era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca.