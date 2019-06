Tariceanu: CSM trebuie sa desecretizeze cele 19 anexe din protocoalele SRI cu DNA, iar Iohannis sa prezideze sedinta

Motivarea CCR pentru protocoale: Sunt in afara ordinii constitutionale. SRI nu are atributii judiciare

"Ca urmare a dezvaluirilor din mass-media privind raportul Inspectiei Judiciare despre protocoalele secrete dintre SRI-DNA-instante de judecata, care ar contine 19 anexe secretizate, CSM trebuie sa actioneze pentru desecretizarea lor de urgenta. Este necesar ca toate datele din acele protocoale ilegale si imorale sa fie facute publice neintarziat. Romanii au dreptul sa stie cum au functionat institutiile din justitie si felul in care serviciile au influentat activitatea lor.In consecinta, avand in vedere legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, art. 24, al. 5, care stipuleaza ca nu pot fi secretizate documente in scopul ascunderii incalcarilor legii sau limitarii accesului la informatiile de interes public, solicit doamnei Lia Savonea, presedintele CSM, sa clarifice urgent situatia si sa desecretizeze toate anexele privind protocoalele secrete inainte de discutarea in plen a raportului Inspectiei Judiciare", scrie pe Facebook Calin Popescu Tariceanu El adauga ca, "in mod firesc",Mai departe, Tariceanu crede ca seful statului, in calitate de presedinte al CSAT, ar trebui "sa solicite neintarziat SRI" sa faca publice toate informatiile cu privire la protocoalele secrete cu Justitia, cum ar fi modul de lucru, numar de ofiteri implicati, numarul dosarelor din justitie in care au fost folosite etc."Klaus Iohannis ar trebui, la fel de firesc, sa decida daca in ultimul an de mandat vrea sa fie macar o data presedintele romanilor si nu doar al", incheie Tariceanu.Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) au cerut pe 6 iunie, printr-o scrisoare adresata CSM , "sa intreprinda, de urgenta, toate demersurile avand ca finalitate declasificarea si publicarea celor 19 anexe la Raportul Inspectiei Judiciare privind modalitatea de aplicarea a protocolului de cooperare dintre PICCJ si SRI din 2009".Solicitarea asociatiilor profesionale vine dupa ce, la data de 30 mai, ca raspuns la cererea acestora de comunicarea a raportului Inspectiei Judiciare si a anexelor la acestea, CSM a comunicat ca "documentele mentionate au forma clasificata cu grad de secretizare "strict secret" de la unitatile emitente (respectiv parchete, S.R.I.) ".AMR si UNJR au aratat ca demersul lor vine in continuarea eforturilor incepute inca din 2015, prin care au scos la iveala nelegala interferenta serviciilor secrete in procedurile judiciare.Reamintim ca CCR a admis, in 16 ianuarie, sesizarea Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict intre Parlament si Ministerul Public care prevede, printre altele, ca efectele protocoalelor continua sa se produca, chiar si dupa denuntarea lor. Motivarea decizie arata ca acestea sunt in afara ordinii constitutionale si au obligat legiuitorul sa lupte contra unei paradigme juridice neconstitutionale de peste 9 ani."Constatam ca Serviciul Roman de Informatii nu poate avea atributii judiciare, nefiind un organ de urmarire penala, astfel ca nu poate exercita acte de urmarire penala, separat sau in colaborare cu procurorii, si implicit nu poate strange si administra probe referitoare la o cauza penala", se arata in motivarea Curtii Constitutionale, cu privire la incheierea protocoalelor secrete din 2009 si 2016.Sursa citata arata ca analizand continutul celor doua protocoale, se constata ca obiectivele ce au vizat, in principal, "planurile comune de actiune" si "echipele operative comune" stabilite prin primul protocol, depasesc cadrul legal, in conditiile in care SRI nu are calitatea de organ de urmarire penala si, prin urmare, nici competenta in acest domeniu.(...) Curtea, in aceasta faza a analizei sale, constata ca problema principala dedusa judecatii sale vizeaza faptul ca Ministerul Public si-a asumat rolul de legiuitor, adaugand la lege, prin continutul "protocoalelor de colaborare".In aceste conditii, Curtea este chemata sa aprecieze asupra efectelor sistemice produse de protocoalele respective asupra drepturilor si libertatilor fundamentale, din moment ce se imputa faptul ca au fost obtinute mijloace de proba cu incalcarea repartizarii constitutionale a competentelor", se arata in motivare.Astfel, precizeaza CCR, ", sustinandu-se si imputandu-se Ministerului Public faptul ca s-a subrogat legiuitorului si a emis un act legislativ simulat, ceea ce a dus la situatia in care justitia sa fie infaptuita pe baza unui asemenea act".Potrivit CCR, toate acestea pun in discutie dezvoltarea unei paradigme juridice, care coroborata cu ineficienta sau lipsa unui mecanism institutional autoreglator, indica relevanta constitutionala a litigiului, ceea ce angajeaza, astfel, competenta Curtii Constitutionale."In masura in care misiunea reglarii sistemului constitutional revine in exclusivitate in sarcina justitiabilului, care este pus, astfel, in situatia de a lupta pentru garantarea drepturilor sau libertatilor sale in contra unei paradigme juridice neconstitutionale, dar institutionalizate de peste 9 ani", mai transmite sursa citata.Curtea retine ca, incepand cu anul 2009, s-au creat premisele normative pentru ca Serviciul Roman de Informatii sa exercite atributii de cercetare penala in orice domeniu. "Or, acest aspect duce la incalcarea art.1 alin. (4) privind separatia si echilibrul puterilor in stat si art.61 alin. (1) din Constitutie cu privire la rolul Parlamentului de unica autoritate legiuitoare a tarii".In motivare se precizeaza ca"Prin diminuarea garantiilor asociate acestora in sensul ca activitatea de obtinere a probelor o poate realiza un serviciu de informatii care nu are calitatea de organ de cercetare penala special. Toate aceste incalcari ale Constitutiei atrag aplicarea sanctiunii plasarii intregului protocol in afara ordinii constitutionale", se mai arata in motivare.