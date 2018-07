Tariceanu insista ca abuzul in serviciu nu este incriminat in Germania. Ce risca insa functionarul neamt care incalca legea

Dialogul Gidea- Tariceanu

Reactia Ambasadei

Cum este pedepsit in Germania abuzul in serviciu

Sursa: Raportul CSM

Tariceanu a mai dat un detaliu inedit: ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus ca infractiunea de abuz in serviciu sa fie eliminata complet din Codul Penal.Specialistii de la Consiliul Superior al Magistraturii au realizat in 2016 un raport, privind modul in care aceasta infractiune este pedepsita in alte tari, inclusiv in Germania. Documentul a fost intocmit in contextul in care mai multe VIP-uri acuzate de abuz in serviciu au contestat la Curtea Constitutionala constitutionalitatea infractiunii.Ziare.com va prezinta cum infractiunea este pedepsita in Germania. Acolo este vorba de un sistem de incriminare cu foarte multe infractiuni, legate de abuzul in serviciu al functionarului public. Cele mai multe sunt pedepsite cu inchisoare de pana la 5 ani, iar in cazurile grave se ajunge la 10 ani.Eu cred ca nu o sa mai poata, pe baza viitorului articol din Codul Penal, cu abuzul in serviciu sa se faca mii de dosare. Nu o sa mai poata face lucrul asta. Am auzit ca Viorica Dancila a avut o discutie cu Juncker si cu Timmermans, in care i-a intrebat: "Spuneti-mi, in Luxemburg avem abuz in serviciu?" "Nu." "In Olanda, domnul Timmermans, avem abuz in serviciu?" "Nu avem!" "In Germania?" "Nu!" "A, ok!"Pai si daca ei nu au, noi de ce l-am pastrat in Codul Penal?Vreti sa va spun de ce. Am avut o... A fost o discutie, la un moment dat, cu ministrul Toader, si nu spun nimic din culise, care sa nu fie cunoscut public. Ministrul a spus: "N-o sa se termine complet aceste abuzuri, daca nu scoatem din Codul Penal acest articol". Politic, cu totii ne-am gandit ca, daca luam aceasta decizie, ce-o sa fie? O nebunie. "Vreti sa salvati pe cine? Pe Liviu Dragnea, ca e acuzat de abuz in serviciu! Se personalizeaza totul imediat". Mii de oameni acuzati de abuz... (...) Dupa aceea, ministrul a zis: "Ar fi o solutie care mi se pare echilibrata. Haideti sa luam definitia din Codul Penal francez. De ce? Pentru ca toata legislatia de la noi, Codul Penal, toate codurile, sunt dupa legislatia franceza din perioada lui Napoleon. Extractia e de origine franceza. Acolo e o definitie normala, pentru oameni normali, nu in care fiecare e suspectat de abuz in serviciu". Si aia parea prea putin pentru climatul de la noi. Daca jumatate din populatie ar ajunge sa fie acuzata pentru abuz in serviciu, atunci cred ca unii din cativa procurori vor spune: "Da, e bine, asta e. Asa s-a ajuns la noi".Ambasada Germaniei la Bucuresti a informat joi seara ca abuzul in serviciu este pedepsit drastic in Germania, iar pedepsele pleaca de la simple amenzi pana la ani grei de inchisoare.