Unul dintre afaceristii din dosarul lui Tariceanu a fost trimis in judecata. Senatul l-a salvat pe liderul ALDE

Liderul ALDE a scapat de acuzatii dupa ce plenul Senatului a respins, in 3 iunie, solicitarea DNA de ridicare a imunitatii parlamentare. Ancheta in cazul lui Calin Popescu Tariceanu a fost disjunsa dupa trimiterea in judecata a lui Berteanu, au explicat surse judiciare pentruCalin Popescu Tariceanu este acuzat ca a primit, in perioada in care era premier, "foloase materiale" de aproape 800.000 de dolari de la firma austriaca Fujitsu Siemens pentru a interveni pentru incheierea unor acte aditionale la un contract derulat de companie.Suma primita de Tariceanu reprezenta un comision de 10 la suta din valoarea acestor acte aditionale si ar fi fost folosita in beneficiul demnitarului, fiind transferata in baza unor contracte fictive incheiate cu mai multe companii offshore.Intr-un comunicat de presa, remis, procurorii anunta ca "s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la ceilalti participanti la savarsirea infractiunii de luare de mita, precum si cu privire la alte posibile infractiuni prin care a fost platita diferenta pana la suma datorata de demnitar catre firma de consultanta."Procurorii au mai separat o parte din dosar in cazul lui Dorin Marian, consilierul lui Calin Popescu Tariceanu si fost sef al cancelariei acestuia, acuzat tot de complicitate la luare de mita, "intrucat nu a sosit raspunsul la comisiile rogatorii internationale care il vizeaza pe acesta."Revenind la acuzatiile aduse lui Petru Berteanu, procurorii DNA arata ca acesta ar fi ajutat un inalt demnitar sa pretinda si sa primeasca foloase materiale, in perioada aprilie 2007 - 25 noiembrie 2008, de la reprezentantii unei companii straine din domeniul IT, in legatura cu adoptarea unor hotarari de guvern prin care a fost aprobata incheierea a trei acte aditionale la un contract comercial derulat de companie, avand ca obiect inchirierea, de catre statul roman, a unor licente IT.In baza acestei intelegeri,prin intermediul unei societati offshore, corespunzator unui procent de 10% din primele doua acte aditionale incheiate. Comisionul corespunzator celui de-al treilea act aditional nu ar mai fi fost achitat din cauza ca a fost instalat un nou guvern, din care demnitarul nu mai facea parte," acuza DNA.Din suma pe care ar fi primit-o in modul descris mai sus,, prin plata partiala a datoriei pe care acesta ar fi avut-o fata de o companie care ii furnizase consultanta politica in perioada 2007-2008.Diferenta din comisionul incasat ar fi ramas in patrimoniul lui Berteanu si al unei persoane apropiate de acesta, fiind blocata partial de autoritatile judiciare din Austria.Procurorii DNA au dispus clasarea cauzei cu privire la doua persoane cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de dare de mita, care au denuntat fapta anterior sesizarii organelor de urmarire penala.De asemenea, persoanele si firmele straine participante la fapta de dare de mita fac obiectul unei cauze penale instrumentate de autoritatile judiciare din Austria, imprejurare in care dispozitiile art. 10 alin. 2 C.pen. impiedica punerea in miscare actiunea penala impotriva acestor persoane.Dosarul privind presupusa mita incasata de Tariceanu de la Fujitsu Siemens a fost deschis in 2018, dupa ce DNA a conexat trei dosare penale, unul dintre ele venind pe filiera procurorilor din Austria.Procurorii DNA mai arata ca prin rechizitoriu s-a solicitat confiscarea sumei de 830.000 de euro de la Berteanu, precum si a sumei de 590.000 euro de la persoana care a primit o parte din comision.In acest scop, au fost indisponibilizate cinci imobile situate in Bucuresti evaluate la suma de 782.500 euro, precum si un cont bancar deschis la o banca din Austria.Totodata, s-a dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra conturilor bancare in vederea confiscarii sumelor de 100.000 de euro si 1.300.000 de dolari, respectiv a sumei de 2.600.000 de euro de la doua companii offshore implicate in savarsirea infractiunii de dare de mita.Pentru stabilirea situatiei de fapt si pentru identificarea bunurilor sechestrate, procurorii DNA au cooperat cu autoritatile judiciare din Austria, Elvetia si Israel.