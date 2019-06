VeDem Just le cere lui Iohannis si sefei CSM sa sesizeze CCR, dupa ce Tariceanu a scapat de urmarirea penala

Ziare.

Astfel, VeDem Just le solicita, printr-o scrisoare, lui Klaus Iohannis si presedintelui CSM sesizarea Curtii Constitutionale cu "solutionarea unui conflict juridic de natura constitutionala ivit intre Parlamentul Romaniei si Senat, pe de o parte, respectiv Ministerul Public si puterea judecatoreasca, pe de alta parte", se arata intr-un comunicat al asociatiei remismarti.Reprezentantii asociatiei sustin ca nu este atributia Parlamentului sa stabileasca daca o anumita persoana a comis ori nu o infractiune sau daca trebuie sa fie trasa la raspundere."Intr-un stat de drept unde nimeni nu este deasupra legii si unde justitia se infaptuieste doar de catre instantele de judecata, nu este firesc ca dosarele judiciare privind anumite persoane sa ajunga la parlamentari si sa fie dezbatute in mod public ca si cum Parlamentul ar fi o instanta judecatoreasca.Afirmam in mod ferm ca nu este atributia Parlamentului de a stabili daca o anumita persoana a comis ori nu o infractiune, nici daca probele administrate de organele judiciare sunt ori nu legale, si nici daca este cazul sau nu ca o anumita persoana sa fie trasa la raspundere penala.In fata legii toti oamenii trebuie sa fie egali. Imunitatea parlamentarilor sau conditionarile privind urmarirea ministrilor nu poate fi transformata in mod arbitrariu in impunitate. Dreptatea este cea care trebuie sa domine societatea, nu privilegiile", puncteaza VeDem Just.A.G.