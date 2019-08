"Amprentele" ALDE asupra guvernelor epocii Dragnea

Rectificarea bugetara si proiectul de buget 2019 - nicio problema

Legislatie FFW pentru Fondul suveran si Banca de Dezvoltare

O coalitie care a guvernat Romania doi ani si jumatate, incepand cu ianuarie 2017. O coalitie in care ALDE a jucat in permanenta rolul partenerului "junior" care a acceptat, prin vot, toate fanteziile politice ale lui Liviu Dragnea. La care a adaugat propriile fantezii - ne amintim atacul la adresa bancilor si a guvernatorului Mugur Isarescu purtat vehement de fostul senator ALDE Daniel Zamfir.In momente-cheie ale guvernarilor PSD-ALDE, cand ar fi putut sa spuna lucrurile pe care le-a spus acum, Calin Popescu Tariceanu, in cel mai bun caz, a tacut.A inceput sa critice abia dupa disparitia din viata publica a partenerului Liviu Dragnea si dupa ce a vazut ca pretentiile ii sunt refuzate de Viorica Dancila. Plecarea ministrilor ALDE din Guvern este un bun prilej sa amintim contributia acestui partid la actul guvernarii.Rectificarea bugetara a fost adoptata in Guvern pe 12 august 2019. Ministrii ALDE n-au avut nicio obiectie, dar o ora mai tarziu, partidul constata: "Rezultatele exercitiului bugetar dovedesc incapacitatea administrativa de a pune in aplicare marile proiecte de investitii stabilite"."Nu putem merge mai departe cu constructii bugetare care constatam dupa jumatate de an ca nu se pot derula asa cum ne-am imaginat", spunea luni Calin Popescu Tariceanu.Asta dupa ce, in februarie, atunci cand analiza cu Liviu Dragnea, Darius Valcov si Eugen Teodorovici proiectul de buget 2019, singura obiectie a presedintelui ALDE era legata de nivelul bugetelor alocate serviciilor secrete.Liderul ALDE a sustinut in prima faza chiar si OUG 114, adoptata de Guvern in decemrie 2018, in ultima zi de lucru inainte de Craciun. "Masurile fiscale vor conduce la cresterea puterii de cumparare fara a reduce competitivitatea economiei", justifica Tariceanu adoptarea ordonantei care a introdus celebra "taxa pe lacomie".Parlamentarii ALDE au fost coinitiatori ai proiectelor depuse in Parlament, in noiembrie 2017, pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii si a Bancii de Dezvoltare a Romaniei.Sunt necesare pentru "stimularea economica" si pentru "dezvoltarea anteprenoriatului", afirma Tariceanu, cerand dezbaterea proiectelor in procedura de urgenta.Citeste mai multe despre "Amprentele" ALDE asupra guvernelor epocii Dragnea pe site-ul Curs de Guvernare