Hop si C.P.Tariceanu, ca musca-n lapte

Calin Popescu Tariceanu vrea sa-l cenzureze el pe presedinte

"Vorba lui Hans Fritzsche"

Domnul Taricenu cauta doar paiul din ochiul altuia

asta seamana a cenzura

Parlamentul mereu absent in lupta contra pandemiei

ce a facut domnul Tariceanu, ce au facut si altii ca el, in lupta impotriva virusului, pentru sustinerea profilaxiei, pentru salvarea vietilor?

Sunt perfect de acord ca afirmatia presedintelui privind redeschiderea scolilor intr-o provincie franceza este discutabila. Faptul ca a contestat-o un oficial francez nu are alt sens decat acela de controversa, care merita sa fie lamurita, si in niciun caz ca s-a dat o sentinta pe care s-o aplaude domnul Tariceanu, ca definitiva.Nemultumit deci de afirmatia presedintelui, contrazisa de un oficial francez, C.P. Tariceanu n-a incercat sa ajunga la fondul problemei, sa vada daca nu cumva a intervenit un, o neintelegere, eventual o confuzie, ci a dat sentinta pe loc, cerand sa fie interzisa functionarea organului de presa care difuzase declaratia - site-ul presedintiei Ce isi inchipuie domnul Tarciceanu ca trebuia sa faca respectivul site? Sa refuze difuzarea unei declaratii a sefului statului? Sa-l cenzureze pe presedinte?As zice ca CPT habar n-are ce inseamna libertatea presei. Si ca sa-i ilustrez cum o vad minti mult mai luminate decat cea a domniei sale, m-as referi la celebrul proces de la Nurnberg, unde au fost judecati marii criminali din cel de Al Doilea Razboi Mondial.Intre cei 24 inculpati, in majoirtate condamnati la pedepse grele, inclusiv cea capitala, figura un oarecare Hans Fritzsche, comentatorul politic al radioului berlinez fascist, producator al unei emisiuni cu titlu edficator:Desi fusese invinuit pentru propaganda nazista, tribunalul l-a achitat, totusi, in numele libertatii presei. Nu putea fi condamnat pentru transmiterea de opinii si comunicate oficiale.Fritzsche a suferit totusi ulterior o condamnare, urmare altor invinuiri grave care nu faceau insa atingere la dreptul liberei exprimari.Revenind la cazul nostru, nu incape indoiala ca fostul sef al Senatului isi depaseste cu mult rolul, daca incearca sa faca pe arbitrul intre o declaratie a unui oficial francez si o afirmatie a presedintelui Iohannis - de asemenea, persoana oficiala, a Romaniei. Nu m-as grabi sa condamn brutal afirmatia presedintelui, dupa cum n-as contesta nici pozitia francezului, pana nu s-ar lamuri contexul celei dintai.De altfel, domnul Tarciceanu mi se pare a fi ultimul om de pe Planeta indreptatit sa-i faca presedintelui reprosuri pentru declaratii pe care el le catalogheaza ca stiri false. Cine altul decat Tariceanu facea in trecut declaratii aiuristice la adresa procuroului sef al DNA, cu scopul evident de a o compromite pe doamna Kovesi, apreciata ulterior ca atare la nivel european?Cine altul decat acelasi Tariceanu raspandea fake news nu din, din intamplare, nu din necunostinta de cauza, ci cu scopul precis de a usura situatia juridica a clientilor sai politici urmariti penal si chiar propriul interes, de care ne-am dat seama ulterior cand am aflat ca este incriminat intr-un dosar de vreo 800.000 de euro, de care s-a eschivat smechereste, nedemn si rusinos, ascunzandu-se sub umbrela imunitatii parlamentare?Cine altul decat fostul presedinte al Senatului isi permitea acum un an sau doi sa dezminta oficial, dar impertinent informatiile precise despre tara noastra ale unor inalti oficiali europeni, sub pretext ca ei nu ar fi corect informati despre noi?Cine altul decat tot Tariceanu provoca un scandal public de proportii, acuzand ambasadorul SUA ca ar informa gresit si tendentios opinia publica despre pretinsele realitati de la noi si chiar cerand revocarea amasadorului de catre americani?Si cine altul decat mereu acelasi Tariceanu a abuzat de pozitia sa politica, pentru ca sa-l faca membru al Guvernului pe faimosul Tudorel, fara alte scopuri decat numai acelea de a se rafui cu statul de drept si chiar de a ingenunchia justitia, pe agenda careia Tariceanu ocupa si el un loc incomod?Acum inteleg eu cum se face ca elevul Tariceanu avea note mici in scoala si ramanea repetent la facultate: are mintea scurta. N-a observat despre ceea ce propune ca. Asa ceva nu-si poate permite nici Tariceanu, nici macar Parlamentul, nimeni.C.P.T. declanseaza un razboi, fara sa observe ca nu este mai mult decat lupta tantarului cu elefantul. Caci cine este dansul? As zice ca este aproape nimic, unul care s-a plasat la ultimele alegeri sub pragul electoral, care si-a facut partiduletul cioburi prin incercarea nereusita de a candida la presedintia tarii, unul nevoit sa plece cu sula-n coaste din fruntea Senatului.Si cine este domnul Klaus Iohannis, pe care-l provoaca la lupta tantarul Tariceanu? Este omul cu cea mai puternica legitimitate din tara, reales cu un scor zdrobitor in noiembrie trecut, este politicianul roman care se bucura de cea mai mare incredere si pretuire in straintatate.In opinia mea, C.P.T. s-a pus inr-o situatie ridicola. A fost instalat in importanta functie de senator, platita regeste si rasplatita apoi cu pensii speciale, ca sa dezbata legi, sa le voteze cu bila alba sau neagra sa le reanalizeze daca, inainte de promulgare, presedintele le retrimite in Parlament in acest scop, sau sa propuna el insusi acte normative.Prea putin din toate acestea face actualul senator si fostul presedinte al Senatului. Cele mai multe si mai importante legi au fost votate "pe repede", de multe ori fara dezbateri, cele retrimise de presedinte inainte de promulgare, pentru a fi reanalizate, nu au fost la noi analize sau dezbateri, iar cele votate au interesat mai mult ocrotirea propriilor interese de grup decat nevoia de a da societatii o legislatie pusa in slujba statului de drept.Pe neasteptate, insa, atat CPT, cat si alti colegi de ai sai din Parlament, in loc sa puna umarul in razboiul cu pandemia, care este cuvantul de ordine in intreaga tara si chiar in intreaga lume, incearca sa declanseze un razboi al declaratiilor, care nu foloseste nimanui cu nimic.Ma intreb retoric din nou:Nimic. Zero absolut!Dar nu ma deranjeaza faptul ca n-a facut nimic, cat faptul ca vrea sa fie judecatorul altora, care si-au suflecat manecile pana la cot, pentru a se pune de-a curmezisul evolutiei acestui virus in tara noastra si pentru a ne feri pe noi toti, inclusiv pe cei din Parlament, inclusiv chiar pe domnul Tariceanu, de o amenintare care ne pune viata in pericol.Mi se pare semnificativ faptul ca, desi se vede cu ochiul liber adevarata fata a Taricenilor din Parlamentul Romaniei, nimeni n-a propus desfiintarea posturilor TV care au transmis si inca mai transmit elucubratiile unui senator frustrat in propriile sale ambitii... esuate.