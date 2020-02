Tariceanu: Iohannis nu poate numi un premier dupa bunul plac. E posibil ca ALDE sa vina cu o propunere

Ziare.

Pe de alta parte, si ALDE e posibil sa vina cu o varianta de premier."Mingea in momentul de fata este la Cotroceni, iar presedintele trebuie sa isi precizeze pozitia, dupa ce face consultarea partidelor politice parlamentare.Daca ne uitam in Constitutie, in cazul demisiei prim-ministrului, presedintele face consultari. Nu poate propune un premier, daca nu face consultari. El trebuie sa vada daca exista posibilitatea formarii unei majoritati.Presedintele nu are atributul de a numi un prim-ministru dupa bunul plac. Trebuie sa numeasca un prim-ministru care are in spate capacitatea de a forma o majoritate parlamentara", a spus Tariceanu, miercuri seara, la Antena3.Liderul ALDE crede ca nu mai poate fi vorba de o eventuala intelegere intre PSD si PNL pe anticipate."Eu cred ca nu a existat o intelegere explicita. Si mie mi s-a parut la un moment dat ca sunt niste coincidente de abordari, care pot sa duca la concluzia ca si unora si altora le-ar conveni anticipate. Azi pare ca aceasta ipoteza ar trebui sa fie indepartata din calculele pe care le facem", a subliniat Tariceanu.In plus, Tariceanu a declarat ca exista posibilitatea ca ALDE sa mearga la consultarile de joi de la Cotroceni cu o propunere de premier."ALDE, ca orice partid democratic, cred ca trebuie intai sa faca o consultare cu membrii din conducere. Dupa consultare, vom stabili. Este posibil sa avem si o propunere de premier", a spus Tariceanu.Reactia vine in contextul in care Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, dupa adoptarea motiunii de cenzura, ca v a veni cu o propunere de premier care sa fie in jurul PNL , daca partidele nu vor accepta declansarea alegerilor anticipate.Liderul ALDE a discutat, miercuri, cu Marcel Ciolacu, Teodor Melescanu si Victor Ponta, despre o eventuala propunere comuna de premier. Dupa sedinta care a avut loc in biroul lui Ciolacu, doar liderul PSD si Victor Ponta au declarat ca il vor sustine pe rectorul SNSPA, Remus Pricopie Joi au loc consultari la Cotroceni, dupa ce Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura