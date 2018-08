Cum arata protestele la televiziuni: Titluri care induc panica, la posturile de stiri apropiate PSD

Ziare.

Astfel, cele doua televiziuni aproapiate puterii, de altminteri singurele unde membrii guvernului, in frunte cu prim-ministrul, si liderii PSD/ALDE Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu accepta interviuri, au ca principal fir narativ violentele care au fost si care, spun ei, vor mai fi in Piata Victoriei.Este de remarcat faptul ca toate televiziunile de stiri transmit constant imagini din Piata Victoriei, acolo unde are loc, vineri seara, un protest istoric pentru Romania, pentru ca la el participa romani veniti din toate colturile lumii, acolo unde sunt nevoiti sa munceasca."Protestatarii au incercat sa ocupe Guvernul", "Membrii galeriilor vin spre Piata", "Incidente violente in Piata Victoriei" - iata cateva dintre titlurile rulate pe buriterele celor doua televiziuni de stiri, Antena 3 si Romania TV.Astfel, in jurnalul orei 17:00, reporterul Antena 3 a explicat ca sunt informatii ca spre Piata se indreapta mai multi agitatori, care, dupa infatisare, se banuieste ca ar fi suporteri ai cluburilor de fotbal. Cateva minute mai tarziu, pe ecran deja era afisata burtiera alarmanata, de Breaking News, ca suporterii vin spre Piata. Cu toate ca Georgian Enache, purtator de cuvant al Jandarmeriei, a spus in direct ca el nu are astfel de informatii, postul de televiziune nu a renuntat la acest mesaj menit sa creeze atat panica, cat si blamarea protestatarilor.Unul dintre momentele pe care Antena 3 a insistat a fost cel al aruncarii unor pungi cu excremente si urina in jandarmi, relatat mai intai de Enache.Unul dintre obisnuitii postului de televiziune, Bogdan Chireac, a concluzionat chiar ca Guvernul trebuie sa faca o ancheta, pentru a vedea cine sunt protestatarii violenti.Romania Tv a anuntat inca din primele momente in care oamenii au inceput sa se adune in Piata Victoriei ca ea va livra publicului si informatii esentiale, cum ar fi cele legate de recalcularea pensiilor.Si la acest post de televiziune narativul este acela al violentelor comise de protestatari.In jurnalul orei 17:00, postul de televiziune a relatat ca oamenii incep chiar sa plece din Piata, speriati de violentele care se petrec acolo.Prin comparatie, Realitatea TV a relatat mai degraba despre scandarile anti-PSD de la miting. A prezentat si situatia tensionata, dar cu calm si vorbind despre negocierile dintre protestatari si jandarmi.Si Digi24 a relatat despre violentele dintre protestatari si jandarmi, vorbind despre utilizarea gazelor lacrimogene, chiar inainte ca Piata Victoriei sa se aglomereze.In acelasi jurnal, al orei 17:00, postul de stiri a transmis ca situatia din Piata Victoriei s-a detensionat.