Tariceanu, despre Guvernul Orban II: Nu are sens sa votam un guvern care nu isi doreste sa primeasca votul

In privinta unei aliante cu PSD, Tariceanu spune ca nu s-a discutat acest subiect."O sa hotaram impreuna in cadrul structurilor statutare din ALDE aceasta chestiune, daca vom fi prezenti, cum vom vota, dar cel mai probabil, nu are sens sa votam noi un guvern care nu isi doreste sa primeasca votul.Nu putem sa participam la un astfel de circ politic inedit din politica romaneasca", a declarat presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sambata, la Digi24.Intrebat despre o eventuala alianta cu PSD, Tariceanu a spus ca "nu s-a discutat" si ca cei din partid nu au ce sa conteste in privinta aliantelor."Nu am discutat sub nicio forma despre o alianta cu PSD. (...) Nu au ce sa conteste din punctul de vedere al oportunitatii aliantelor. ALDE urmareste sa se identifice ca fiind singurul partid liberal, exista un electorat caruia noi ne adresam, un electorat care este atasat valorilor si principiilor liberale si sigur ca noi incercam sa obtinem cea mai buna formula pe care o putem realiza in viitor pentru ca acest electorat sa aiba reprezentare parlamentara", a mai declarat Tariceanu.