Tariceanu i-a cerut Vioricai Dancila sa fie mai atenta la contractul Exxon - OMV pentru gazele din Marea Neagra

Prezent, miercuri, in judetul Prahova, acolo unde si premierul a facut o vizita, Calin Popescu Tariceanu a transmis un apel catre Viorica Dancila, legat de exploatarea gazelor de la Marea Neagra, operatiune ce ar urma sa fie facuta de compania Exxon - OMV."Dupa cum stiti, anul trecut, la Parlament, am facut o serie de adaptari si am adoptat legea exploatarii off-shore. De atunci, prea putine semne am primit de la concernul Exxon - OMV in legatura cu investitia pe care urmeaza sa o faca in Marea Neaga. Acesta rezerva, aceasta tacere a concernului Exxon - OMV se datoreaza faptului ca asteaptaDeci, fara existenta unui contract de concesiune valabil si pe o perioada suficienta care sa le permita recuperarea investitiei,. Fac un apel catre doamna prim-ministru prin care o rog sa aiba in atentie sporita aceasta problema care tine de resortul Guvernului. ANR-ul trebuie sa dea acordul de prelungire a licentei, astfel incat calendarul pe care l-au stabilit cei de la OMV si Exxon sa poata fi realizat. In esenta, punerea in functiune a investitiei intr-un termen de doi pana la trei ani", a afirmat Calin Popescu Tariceanu.Acesta a aratat ca exploatarea gazelor de la Marea Neagra va transforma Romania intr-un jucator regional pe piata gazelor naturale si va asigura independenta tarii noastre din punctul de vedere al aprovizionarii cu gaz, iar din redevente si alte taxe vor intra sume importante la bugetul de stat.