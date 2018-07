Ce drepturi ar avea Tariceanu daca ar fi presedinte interimar, in cazul suspendarii lui Iohannis

Avizul CCR, consultativ

Ca interdictii, presedintele interimar nu poate adresa Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale natiunii, nu poate dizolva Parlamentul si nu poate organiza un referendum. Ziare.com a realizat o analiza privind procedura de suspendare a presedintelui ales si drepturile pe care le are presedintele interimar.Acesta este articolul 98 din Constitutie, care stabileste ordinea privind preluarea functiei de Presedinte al Romaniei.In cazul in care seful PSD, Liviu Dragnea, si seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar decide luni sa demareze procedura de suspendare a lui Klaus Iohannis , ei trebuie sa urmeze pasii stabiliti de Constitutie."In cazul savarsirii unor fapte grave prin care incalca prevederile Constitutiei, Presedintele Romaniei, dupa consultarea Curtii Constitutionale. Presedintele poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se imputa", se arata la articolul 95 din Constitutie.Avizul Curtii Constitutionale este unul consultativ in aceasta procedura. Asa a fost in 2007-in cazul primei suspendari a lui Traian Basescu, cand a dat aviz negativ. In 2012, Curtea Constitutionala a avizat partial motivele invocate de USL pentru suspendarea din functie a lui Traian Basescu, insa nu a identificat "faptele grave" prevazute in Constitutie pentru suspendarea presedintelui.Propunerea de suspendare din functie poate fi initiata de cel putin o treime din numarul deputatilor si senatorilor si se aduce, neintarziat, la cunostinta Presedintelui.Daca propunerea de suspendare din functie este aprobata, in cel mult 30 de zile se organizeaza un referendum pentru demiterea Presedintelui.La prima suspendare a lui Basescu, Parlamentul a votat cererea pe 19 aprilie 2007, iar referendumul a fost stabilit pe 19 mai 2007. Presedintele Senatului, Nicolae Vacaroiu, a fost presedinte interimar in perioada 19 aprilie 2007- 23 mai 2007.La cea de a doua suspendare a lui Basescu, Parlamentul a votat cererea pe 6 iulie 2012, iar referendumul a fost stabilit pe 29 iulie 2012. Presedintele Senatului, Crin Antonescu, a fost presedinte interimar in perioada 9 iulie 2012- 27 august 2012.Presedintele interimar are atributii ceva mai limitate, el neavand o parte dintre posibilitatile de actiune si de exprimare ale unui presedinte ales.Presedintele incheie tratate internationale in numele Romaniei, negociate de Guvern, si le supune spre ratificare Parlamentului, intr-un termen rezonabil.Presedintele, la propunerea Guvernului, acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Romaniei si aproba infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. (Articolul 91 din Constitutie)Acesta este comandantul fortelor armate si indeplineste functia de presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.Poate declara, cu aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate. Numai in cazuri exceptionale, hotararea presedintelui se supune ulterior aprobarii parlamentului, in cel mult 5 zile de la adoptare. (Articolul 92 din Constitutie)In caz de agresiune armata indreptata impotriva tarii, presedintele ia masuri pentru respingerea agresiunii si le aduce neintarziat la cunostinta parlamentului, printr-un mesaj.In cazul in care parlamentul nu se afla in sesiune, legislativul este convocat de drept in 24 de ore de la declansarea agresiunii.De asemenea, el instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenta in intreaga tara ori in unele unitati administrativ-teritoriale si solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate, in cel mult 5 zile de la luarea acesteia. (Articolul 93 din Constitutie)Presedintele Romaniei indeplineste si urmatoarele atributii, potrivit articolul 94:a) confera decoratii si titluri de onoare;b) acorda gradele de maresal, de general si de amiral;c) numeste in functii publice, in conditiile prevazute de lege;d) acorda gratierea individuala.(Articolul 100 din Constitutie)Cat priveste interdictiile, acestea nu sunt prea numeroase, ele sunt prevazute in articolele 88-90 din Constitutie.Presedintele interimar nu poate adresa Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale natiunii. (Articolul 88).Articolul 89, care intra la interdictiile presedintelui interimar, priveste dreptul presedintelui de a "dizolva Parlamentul, daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari de investitura". Oricum nu putea face asta, deoarece referendumul de demitere este organizat in termen de 30 de zile dupa suspendare.Articolul 90 priveste dreptul de a cere poporului "sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la probleme de interes national", dupa consultarea Parlamentului.