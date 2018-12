Cererea DNA pentru Tariceanu se afla, marti, pe masa Senatului

Ziare.

com

"Scrisoarea si referatul PICCJ, prin care solicita formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de domnul senator Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in timpul exercitarii functiei de prim-ministru al Romaniei", este primul punct pe ordinea de zi a sedintei de marti a Comisiei juridice a Forului superior al Parlamentului.Raportul care va fi adoptat de forul de specialitate urmeaza sa intre la vot, intr-unul dintre plenurile Senatului.Calin Popescu Tariceanu a anuntat, luni, ca a transmis Comisiei juridicea Senatului, notele scrise care vor fi depuse la dosarul sau. Liderul ALDE a precizat ca notele reprezinta argumente mai detaliate prezentate martea trecuta, cand a fost audiat de forul legislativ."Argumentele pe care le-am avut de prezentat le-am prezentat la Comisie. Acum exista numai o trecere in revista, mai detaliata, a lor. Sigur ca trebuie avut in vedere ca Parlamentul are dreptul suveran de a decide aceasta actiune de incepere a urmaririi penale si sigur ca Parlamentul nu se substituie organelor de cercetare penala, deci Comisia nu este chemata in primul rand sa analizeze calitatea probelor prezentate de procuratura, ci Senatul este chemat sa decida mai degraba asupra oportunitatii din punct de vedere politic asupra acestei solicitari", a afirmat Tariceanu, luni la Parlament.Calin Popescu Tariceanu a fost audiat, martea trecuta, in Comisia juridica a Senatului. Audierea a durat putin peste o ora, iar presa nu a avut acces la lucrarile forului legislativ. Procurorii DNA au anuntat , la inceputul lunii noiembrie, ca desfasoara o investigatie care vizeaza suspiciuni de savarsire a unor fapte de coruptie privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorala cu sume de bani provenite de la o firma care ar fi obtinut contracte comerciale importante de la statul roman."Dosarul s-a constituit in anul 2018, in urma reunirii a trei dosare penale, dintre care unul a fost preluat de procurorii DNA la cererea autoritatilor judiciare austriece", arata DNA.Concret, sustine sursa citata, un demnitar ar fi primit, in mod indirect, in perioada 2007-2008, foloase materiale in valoare de aproximativ 800.000 dolari de la reprezentantii unei companii austriece, in schimbul demersurilor depuse de acesta in exercitarea functiei, "astfel incat sa se incheie mai multe acte aditionale la un contract comercial derulat de companie".