"Dosarul lui Tariceanu de la completul de 5 judecatori a fost amanat inca o luna".

Si la termenul din 28 ianuarie, dosarul s-a amanat pana azi.Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis prin avocatul sau ca nu doreste sa fie audiat in sala de judecata, deoarece nu mai are nimic de adaugat fata de ce a spus la instanta de fond, insa sta la dispozitia instantei pentru orice lamurire.Judecatorii i-au spus avocatului ca Tariceanu poate sa se prezinte la urmatorul termen al procesului din 25 martie sau poate depune un inscris care sa ateste ca nu mai doreste sa fie audiat.De cealalta parte, procurorul de sedinta a solicitat reaudierea unor martori, printre care Victor Ponta, Dan Motreanu si Dan Andronic.In replica, avocatul s-a opus reaudierii de martori si a cerut sa fie trimise adrese la DNA pentru a se comunica daca procurorii au respectat dispozitiile legale in legatura cu interceptarea lui Tariceanu si a fostei sale sotii, Ioana Valmar.Instanta a ramas in pronuntare pe cererea de probe.Calin Popescu-Tariceanu a fost trimis in judecata de DNA pe 7 iulie 2016 pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, el fiind achitat pe 22 mai 2018, de un complet de la Instanta suprema format din trei judecatori.Decizia a fost atacata cu apel de procurorii anticoruptie, procesul fiind pe rolul completului de 5 judecatori.Conform DNA, in cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegala a unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa, Tariceanu a facut sub juramant, la data de 15 aprilie 2016, declaratii necorespunzatoare adevarului cu privire la aspecte esentiale ale cauzei asupra carora a fost intrebat si nu a spus tot ce stie in legatura cu imprejurari esentiale, urmarind prin aceasta impiedicarea/ingreunarea tragerii la raspundere penala a inculpatilor cercetati in dosarul trimis in judecata.Procurorii afirma ca Tariceanu a sustinut in mod nereal ca nu a avut cunostinta despre retrocedarea catre Paul Philippe Al Romaniei a unor suprafete de teren in Baneasa (fosta ferma regala) si Snagov (trunchiul de padure Fundul Sacului), despre implicarea inculpatilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi si a altor persoane in procedurile de retrocedare si nici despre actele de vanzare-cumparare vizand aceste bunuri.Tariceanu este acuzat ca a mai facut declaratii necorespunzatoare adevarului si nu a spus tot ce stie despre relatia cu inculpatii Tal Silberstein, Dan Andronic si Remus Truica, despre intalnirile si discutiile purtate cu acesta din urma referitor la taxele notariale privind tranzactionarea imobilelor mentionate si modalitatea de dobandire si valorificare a bunurilor revendicate.