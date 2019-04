Inca o amanare in favoarea lui Tariceanu: Senatorii vor sa cheme procurorul DNA sa le dea explicatii

Ziare.

Fost ministru al Justitiei Robert Cazanciuc le-a spus jurnalistilor ca membrii comisiei au decis ca ar fi "util cauzei" ca "cel care a facut sesizarea, adica Parchetul, sa vina si sa sustina sesizarea".El a invocat doua decizii ale Curtii Constitutionale conform carora, spune el, parlamentarii au "toata libertatea sa clarifice niste chestiuni" si este nevoie de "colaborare loiala intre puteri"."Vrem sa invitam Parchetul sa sustina sesizarea si sa raspunda, in cadrul unei discutii, la intrebari din partea colegilor (...) Saptamana viitoare va fi din nou pe ordinea de zi aceasta chestiune, sa vedem daca invitam sau nu Parchetul", a mai spus Robert Cazanciuc, adaugand ca "eventuala invitare a procurorului nu trebuie vazuta ca actiune politica".In plus, senatorul PSD s-a plans ca materialul trimis de DNA in urma cu mai bine de 4 luni la Senat, prin care se cere urmarirea penala a lui Calin Popescu Tariceanu, "nu a fost structurat astfel incat membrii comisiei sa isi formeze o opinie".Intrebat daca au mai existat cazuri in care Parlamentul a cerut Parchetului sa vina si sa isi sustina personal cererile de urmarire penala, Robert Cazanciuc a raspuns: "De cand sunt eu aici, de doi ani, nu au fost".Pe 7 noiembrie 2018, DNA a cerut Senatului incuviintarea inceperii urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu-Tariceanu. Procurorii sustin ca liderul ALDE ar fi primit indirect, in perioada 2007-2008, pe vremea cand era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca De atunci, Biroul Permanent a decis in mai multe randuri prelungirea termenului pentru intocmirea raportului comisiei in cazul cererii DNA, pentru a le permite senatorilor studierea dosarului cauzei.Ultima oara, Biroul Permanent a dat ca termen final 2 aprilie. Cu toate acestea, senatorii PSD si ALDE au plecat de la ultimele doua sedinte, lasandu-le fara cvorumul necesar luarii unei decizii.Robert Cazanciuc chiar i-a intrebat pe jurnalisti de ce ar fi acest caz o prioritate.