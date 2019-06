Tariceanu a gafat in Senat: Nu am facut niciodata vreo fapta legala (Video)

Ziare.

com

El a spus, la finalul discursului in care isi pleda nevinovatia, ca nu a facut niciodata "vreo fapta legala"."In cei aproape 30 de ani de cand sunt in politica, am fost pe rand deputat, ministru, prim-ministru, presedinte al Senatului si nu am facut niciodata vreo fapta legala", a spus Tariceanu, citat de HotNews.ro Declaratia poate fi urmarita la minutul 52:Precizam ca Senatul a respins, luni, solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, acuzat de procurori ca a primit mita, indirect, 800.000 de dolari.Iata aici detalii - Senatul il apara pe Tariceanu de urmarirea penala: Cererea DNA a picat la vot Iata si reactia presedintelui Klaus Iohannis dupa votul de azi din Senat - Iohannis: PSD si ALDE obstructioneaza justitia pentru protejarea lui Tariceanu. Votul de azi, un act de crasa sfidare a romanilor