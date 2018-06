Tariceanu ataca dur Comisia Europeana in fata sefilor Senatelor din Europa reuniti la Bucuresti

Un sistem represiv asemanator cu modelul Securitatii din anii '50

Achitarile aduse ca argument

Perceptie nedreapta despre Romania

Scade increderea in Justitie

Binomul si protocoalele

"In redactarea numeroaselor rapoarte din ultimii 11 ani ale Mecanismului de Cooperare si Verificare, Comisia s-a bizuit aproape exclusiv pe imaginea deformata ce i-a fost furnizata de institutiile de forta ale statului si pe perceptiile vehiculate in anumite medii de presa si grupuri de presiune si de interese", a sustinut Tariceanu, intr-un discurs rostit in limba engleza in fata oficialilor straini, relateaza News.ro.El a cerut Comisiei Europene sa se pozitioneze cu privire la aceste situatii si sa explice de ce "a ignorat semnalele" transmise in acest sens."Asteptam inca din partea Comisiei sa se pozitioneze cu privire la adevarurile incomode care ies la suprafata la Bucuresti si sa explice de ce, devenind pur si simplu un alt instrument, la nivel national, de presiune asupra oponentilor acestui sistem paralel cu statul de drept", a mai afirmat Tariceanu in alocutiunea sa.Seful ALDE n-a ratat ocazia sa mentioneze in alocutiunea lui asa-zisa deturnare a luptei anticoruptie de catre serviciile de informatii si "statul paralel":. Semnele existentei acestui sistem cu radacini staliniste sunt indiscutabile - arestari abuzive, plimbarea oamenilor incatusati prin fata camerelor de luat vederi, scurgerea catre mass-media de informatii din dosare.In practica,, iar judecatorii au fost presati in mod constant, prin amenintari directe si publice, sa dea condamnarile cerute de DNA, la instructiunea SRI (...) S-a ajuns la arestarea si inculparea, uneori dovedita nedreapta, a unor judecatori de la Inalta Curte sau de la Curtea Constitutionala. Pana de curand,", a acuzat seful Senatului, citat de Digi24.Liderul ALDE a continuat cu afirmatiile critice in aceeasi nota, amintind de recentele achitari in procese de coruptie si de demisiile din functii inalte ale celor acuzati:de administrare a luptei impotriva coruptiei a avut rezultate greu de corectat: in primul rand, Romania a fost portretizata ca o tara in care incidenta coruptiei se masoara dupa numarul de arestari si rechizitorii instrumentate de institutii care se dovedeste astazi ca s-au lasat ele insele corupte de exercitiul puterii nelimitate, prin deformarea mecanismelor de control si verificare reciproca prevazute de Constitutie.Rechizitoriile au dus la demisii la nivel inalt si in multe dintre cazuri nu existau nici macar probe pe baza carora sa poata fi dovedita existenta faptelor incriminate.au confirmat natura politica a multor cazuri", a sustinut Tariceanu.Liderul Senatului arata ca aceasta situatie a dus la o perceptie nedreapta despre Romania, care a fost privita ca o tara condusa de corupti:"In al doilea rand, acest lucru a dus si la oPrin urmare, au fost influentate negativ posibilitatile tarii noastre de a contribui semnificativ la constructia europeana, prin continuarea pe termen nedefinit a Mecanismului de Cooperare si Verificare si prin amanarea sine die a aderarii Romaniei la Schengen"."Justitia si echitatea sunt aspecte importante ale coeziunii in plan national, aspecte ce trebuie protejate de influente primejdioase, pilotate de exponentii unui asa-numit stat paralel", a continuat Tariceanu.Seful Senatului a vorbit si despre "Romania ultimilor zece ani - in care am fost martorii unor derapaje ingrijoratoare de la protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si de la respectarea garantiilor prevazute de Constitutie in numele obtinerii de rezultate cu orice pret in lupta anticoruptie".De asemenea, liderul ALDE a spus ca tensiunile create de aceste derapaje au fost "decontate" in acesti ani de catre romani, iar "forma cea mai dramatica a acestui decont este prabusirea increderii romanilor in sistemul judiciar la cele mai scazute cote masurate vreodata in statele membre".Tariceanu a vorbit la reuniunea diplomatilor europeni si despre "un sistem de intelegeri obscure, consacrate in afara cadrului constitutional" printr-un numar de 65 de protocoale secrete, incheiate incepand din 2009 SRI si institutiile implicate in administrarea justitiei din Romania."Aceste protocoale, dintre care doar cel intre SRI si Parchetul General si cel intre Serviciul Roman de Informatii si Consiliul Superior al Magistraturii au fost desecretizate pana acum, creau un cadru meta-legal paralel, ce prevedea ca ofiterii de intelligence sa aiba o contributie la stabilirea cazurilor pe care procurorii anti-coruptie urmau sa le instrumenteze pe baza informatiilor secrete", a mai adaugat presedintele Senatului, citat de News.ro.Totodata, el a spus ca numarul foarte mare de interceptari telefonice si modul anticonstitutional de operare a asa-numitului "".Vineri are loc la Palatul Parlamentului a 19-a reuniune a Asociatiei Senatelor din Europa.Amintim ca dupa ce Comisia Europeana a atras atentia ca reformarea sistemului de justitie din Romania este afectata de masurile din ultimul an si le-a recomandat guvernantilor sa ia masuri urgente pentru corectarea deficitului bugetar, Tariceanu a avut o reactie vehementa.Acesta a spus ca este curios ce impact au in alte tari rapoartele facute de CE in contextul in care atunci cand apare un raport privind Romania "e ca si cum a coborat Dumnezeu pe Pamant".