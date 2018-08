Tariceanu isi anunta sustinerea pentru Jandarmerie si Politie dupa violentele din Piata Victoriei

Ziare.

"Voi continua sa sustin dreptul cetatenilor de a protesta pasnic. In acelasi timp, resping cu fermitate orice forma de violenta, verbala sau fizica, si cred ca aceeasi opinie este impartasita de milioanele de romani care au vazut ieri si astazi turnura violenta pe care au luat-o protestele.. Este nevoie ca romanii sa stie ca Jandarmeria si Politia actioneaza pentru a mentine linistea si ordinea publica, in conformitate cu atributiile legale", a scris pe Facebook Calin Popescu Tariceanu.El a tinut sa critice declaratiile presedintelui Klaus Iohannis si ale liderilor partidelor de Opozitie."Imi exprim dezamagirea fata de reactia unor lideri politici care au criticat public inca de ieri noaptea aceste institutii ale statului pentru interventia lor, chiar in orele in care o tanara jandarm era batuta cu bestialitate de o serie de protestatari violenti.. Un rol important ii revine si procuraturii, justitiei si serviciilor de informatii, care trebuie sa isi indeplineasca atributiile pentru pedepsirea vinovatilor si evitarea repetarii unor violente similare; si sper sa vad actiuni ferme in acest sens, fara influenta din partea factorilor politici", a adaugat presedintele Senatului.El le-a cerut tuturor liderilor politici sa isi asume raspunderile care le revin in "mentinerea ordinii publice, pastrarea pacii sociale si apararea unitatii nationale".