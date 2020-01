Tariceanu, la iesirea de la Parchet: Nu am dat nicio declaratie, am cerut dosarul pentru studiu

Ziare.

"Astazi nu am dat nicio declaratie, am cerut dosarul pentru studiu si dupa ce voi studia dosarul, voi putea spune mai multe. Nu am nicio emotie, pentru ca aici cred ca sunt anumite confuzii pe care le face Procuratura in legatura cu functionarea Senatului si atributiile presedintelui", a spus Tariceanu.Fostul presedinte al Senatului a confirmat, totodata, cain dosarul ce vizeaza savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu neaplicarea unei decizii de incompatibilitate cu privire la un senator."Dosarul este legat de situatia de incompatibilitate a unui membru al Senatului si, sigur, procurorii cred ca fac o confuzie. Ei considera ca presedintele Senatului este seful Senatului. Presedintele Senatului nu are decat un singur vot si trebuie sa respecte anumite etape procedurale care presupun, in mod obligatoriu, desemnarea de catre Biroul permanent a Comisiei juridice pentru analiza dosarului, Comisia juridica trebuie sa faca un raport, pe care ulterior trebuie sa-l supuna votului plenului Senatului", a adaugat liderul ALDE, dosarul vizand perioada in care a fost presedinte al Senatului.Conform Digi24, Parchetul General a facut investigatii pentru abuz in serviciu si uzurpare de calitati oficiale, dupa ce parlamentarul Cristian Marciu a ramas membru al Senatului, desi in 2015 justitia a decis definitiv ca a incalcat legea incompatibilitatilor. Desi ar fi trebuit sa isi piarda functia, iar ANI a cerut acest lucru, cererea s-a ratacit prin sertarele Senatului.