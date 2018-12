Tariceanu acuza Justitia de abuzuri: Nu putem continua! Trebuie sa avem un "moment zero"

Ziare.

"Inaltii functionari publici din ministere nu mai au curajul sa semneze absolut nimic pentru ca asupra lor planeaza amenintarea cu anchetarea de DNA. (...) Sigur ca acum ne putem explica de ce proiectele din infrastructura, trasport, in domeniul sanatatii,e ducatiei, merg atat de greu. Dar par ca acele lucruri nu l-ar fi ajuns" a declarat Calin Popescu Tariceanu.Liderul ALDE a punctat ca in acest context au fost inventate protocoalele secrete intre SRI si justitie."Au inchis cercul prin invetarea protocoalelor secrete. S-au spus multe despre aceste protocoale, dar esenta lor este simpla: judecatorii primeau intr-un plic informatii, atentie - informatii, nu probe, confidentiale despre acuzati, informatii la care acuzatii si avocatii lor nu aveau acces ca sa se poata apara cum este normal. Acuzatii erau condamnati in baza informatiilor si nu in baza probelor. Asta este cheia simpla a protocoalelor secrete. De ce au facut unii judecatori acest lucru? Probabil ca unii au crezut ca fac ceva patrioritic. Ei bine nu stiu daca este ceva patriotic sa lupti impotriva corputiei incalcand legea." a completat Calin Popescu Tariceanu.El a mai spus ca "trebuie sa existe un moment zero"."Lupa impotriva coruptiei s-a dus la televizor si a produce victime colaterale si neincredere in Justitie. Trebuie sa tragem o linie si sa o luam de la capat. Pentru ca altfel energiile natiunii se vor folosi pentru a sapa prapastii, in loc sa aruncam punti peste cele existente. E nevoie de un moment zero. E nevoie sa tragem o linie.E ultimul ceas pentru a ne aseza la masa, Putere si Opozitie, pentru ca nedreptatile sa fie indrepatte. Daca ei nu vor sa o faca, o putem face noi. Datoram asta miilor de familii abuzate de sistem. E momentul sa ne unim si sa intoarcem o pagina rusionasa", a mai spu Tariceanu.