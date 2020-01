Tariceanu, audiat la Parchetul General: A fost intampinat cu huiduieli si a acuzat o confuzie a procurorilor

Ziare.

La sosirea la Parchetul General, fostul sef al Senatului a fost intampinat de protestatarul Marian Morosanu, cunoscut drept Ceausescu, care l-a numit "hot" si i-a aratat o pereche de catuse."Catusele, Taricene! Sa te duci ca te asteapta Dragnea!", i-a strigat acesta.Calin Popescu Tariceanu nu a vrut sa faca nicio declaratie la intrarea in Parchet.La iesire, acesta a facut cateva comentarii."Cred ca sunt anumite confuzii pe care le face procuratura. Mi-au adus la cunostinta aceste acuzatii", a spus el. Intrebat de ce crede ca a aparut acest dosar acum, Tariceanu a replicat: "O coincidenta, nu?".Anterior, la Parlament, Tariceanu a spus ca este vorba despre o confuzie sau de o necunoastere a prevederilor legale, mentionand ca nu presedintele Senatului decide daca un senator isi pierde aceasta calitate, ci plenul."Din ceea ce a aparut in presa, pentru ca practica scurgerii informatiilor catre presa este una obisnuita a parchetului din Romania, am aflat ca sunt acuzat de abuz in serviciu in legatura cu neaplicarea unei decizii de incompatibilitate cu privire la un senator, ceea ce doresc sa subliniez este ca nu presedintele Senatului, care are un rol mai degraba de reprezentare si nu are functie executiva, nu presedintele Senatului este cel care decide daca un senator isi pastreaza calitatea de membru al Senatului sau si-o pierde, acest lucru se face in urma unei proceduri pe care am indeplinit-o in mod riguros pe baza regulamentului Senatului, iar decizia se ia de catre plenul Senatului cu majoritatea membrilor sai", a declarat Tariceanu, citat de News.ro.El crede ca este vorba de confuzie sau de o necunoastere a prevederilor legale de catre procurori."Pana nu voi vedea dosarul, mai multe detalii nu pot sa va dau. Banuiesc ca aceasta este speta si cred ca aici este vorba de o confuzie, daca nu chiar mai mult, de o necunoastere a prevederilor legale de catre cei de la Parchet. (...) Merg la Parchet, am tot interesul sa colaborez cu justitia pentru lamurirea acestor chestiuni", a mai precizat anterior liderul ALDE.In 22 ianuarie, Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca a primit o instiintare de la Parchetul General ca este suspect intr-un dosar de abuz in functie, in legatura cu mandatul unui senator care se afla in incompatibilitate.