Tariceanu vorbeste despre o sesiune extraordinara pentru adoptarea modificarilor aduse Codului Penal

Ziare.

com

Calin Popescu Tariceanu a dat, miercuri, cateva declaratii de presa in Parlament, dupa ce a participat la sedinta Biroului Politic executiv al ALDE.Intrebat de jurnalisti daca mai reprezinta o urgenta adoptarea modificarilor aduse Codurilor Penale, in conditiile in care abia luna viitoare, in 18 iulie, judeca Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) sesizarea depusa de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe modificarile aduse Codului de Procedura Penala, liderul ALDE a raspuns afirmativ."Da, pentru ca in afara de Codul de Procedura Penala, mai avem Codul Penal, avem toata munca pe care ne-am angajat sa o terminam in aceasta sesiune si, cel mai probabil o sa facem si sesiune extraordinara. O sa prelungim sesiunea de lucru", a declarat Tariceanu.Amintim ca ICCJ a decis, marti, sa sesizeze CCR in vederea exercitarii controlului de constitutionalitate, inainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii 135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum si pentru modificarea si completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.Asta dupa ce luni Parlamentul a modificat Codul de Procedura Penala, dupa un simulacru de dezbatere de o ora A.D.