Avioane Tarom, folosite pentru transportul echipamentelor medicale din China

Ziare.

com

Este vorba despre doua Boeinguri 737-800 care au fost adaptate pentru acest tip de zbor cargo.Potrivit boardingpass.ro , scaunele au fost scoase din fuselaj pentru a face loc paletilor cu echipamente ce urmeaza sa fie preluate din China.Primul aparat, inmatriculat YR-BGJ, a decolat de pe Aeroportul Otopeni, din Bucuresti, joi dimineata si a ajuns dupa cinci ore in Kazahstan, la Almaty, acolo unde efectueaza o escala tehnica.Destinatia zborului este orasul Shenzhen, de unde vor fi preluate cateva tone de echipamente.Zborul retur va avea loc maine, cu aceeasi escala tehnica in Almaty, Boeingul urmand a ajunge inapoi la Bucuresti vineri, dupa ora 19:00.Un al doilea aparat, inmatriculat YR-BGK, va efectua si el o cursa identica.Momentan nu se stie daca acestea vor fi singurele zboruri cargo operate de Tarom in aceasta perioada sau daca vor fi mai multe.Romania a apelat inclusiv la o aeronava NATO din cadrul Strategic Airlift Capability pentru a aduce in tara echipamente medicale din China.