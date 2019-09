Cum explica TAROM incidentul in care unui avion i-au explodat toate anvelopele trenului de aterizare

Ziare.

Din ancheta reiese faptul ca, dupa ce a atins pista, avionul a trecut prin vibratii foarte puternice, iar in final cele patru anvelope au cedat pe rand, relateaza Adevarul Incidentul s-a produs din cauza ca aeronava avea frana de parcare trasa in momentul aterizarii."Cauza directa cea mai probabila a producerii evenimentului 'blocare roti tren principal' de aterizare o reprezinta aterizarea cu frana de parcare in pozitia 'parking' sau 'emergency'.In sustinerea concluziei enuntate vin si dovezile ca echipamentele de protectie la contact in timpul rulajului de dupa aterizare (...) nu au intrat in functiune. Defectarea tuturor sistemelor in acelasi timp este putin probabila", se arata in documentul TAROM.In plus, raportul releva ca exista o "cutuma de a utiliza la croaziera maneta franei de parcare ca punct de sprijin pentru a facilita completarea documentelor operationale sau de a sprijini tava de mancare".Amintim ca la aterizarea pe Aeroportul Henri Coanda din Bucuresti a unei aeronave TAROM care venea de la Satu Mare, s-a produs o explozie la anvelopele trenului de aterizare. Incidentul s-a petrecut pe data de 9 iulie. Aeronava cu 22 de pasageri a ramas temporar imobilizata pe pista, insa calatorii au fost debarcati ulterior si nimeni nu a fost ranit.