Dancila, despre scandalul TAROM: Daca se intarziau avioanele era vinovat premierul. Nu cred ca domnul Cuc ma punea intr-o situatie neplacuta

Dancila considera ca acest lucru nu era posibil, deoarece, daca s-ar fi intamplat asa ceva, atunci ea ar fi fost socotita vinovata si nu crede ca Razvan Cuc ar fi pus-o intr-o situatie neplacuta.Dancila a anuntat ca luni va avea primele detalii de la Corpul de Control pe care l-a trimis atat la Tarom, cat si la Ministerul Transporturilor.Intrebata daca a discutat cu Razvan Cuc despre aceasta situatie, Dancila a raspuns: "Am discutat cu domnul Cuc, a negat toate aceste lucruri legate de avioane, de intarziere, de ramanerea la sol. Nu as vrea sa ma implic, dar eu cred ca acest lucru nu se putea. Ganditi-va ca daca se intarzia 10 minute, era vinovat premierul si nu cred eu ca domnul Cuc ar fi luat o decizie care m-ar fi pus pe mine in primul rand intr-o situatie neplacuta".Premierul a mai fost intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de parlamentare de ancheta in acest caz si a spus ca nu se opune."Nu am nimic impotriva, este dreptul lor sa depuna aceasta cerere. Eu, inca prim-ministrul interimar, vreau sa vad rezultatele controlului facut de catre Corpul de Control al primului ministru", a explicat Dancila.Fostul director general al Tarom Madalina Mezei a declarat, vineri, ca ministrul Transporturilor Razvan Cuc i-a cerut nu doar sa anuleze curse interne, ci si sa-i identifice pe parlamentarii aflati la bordul acestora, pentru a-i impiedica sa voteze motiunea de cenzura De asemenea, ea a anuntat ca a fost chemata luni la DNA intr-un dosar care vizeaza Ministerul Transporturilor si acuzatii de abuz in serviciu, calitatea sa fiind de martor.In replica, Razvan Cuc a declarat ca fostul director general al Tarom dovedeste incompetenta, inconsecventa si ca este aservita unor grupuri de interese. El a sustinut ca aceasta "se incurca in minciuni", concluzia sa fiind ca decizia CA al Tarom de a o revoca este cea mai buna, astfel fiind scoasa compania "din ghearele influentei PNL".Cuc a mai sustinut ca Madalina Mezei i-a spus ca a fost contactata de o persoana de la Serviciul Roman de Informatii (SRI) , care i-a vorbit despre posibilitatea ca unele avioane, care transporta parlamentari, sa fie retinute la sol inainte de motiunea de cenzura. Cuc a mai spus ca a intrebat-o pe Mezei cati parlamentari vin, pentru a se asigura ca "totul este in regula". Dancila a trimis Corpul de Control al primului ministru atat la TAROM, cat si la MInisterul Transporturilor.