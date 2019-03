Liberalii avertizeaza: Incepand de vineri, toate aeronavele Tarom ar putea fi blocate la sol. Urmatoarele 24 de ore sunt cruciale

Ziare.

Totul a plecat de la faptul ca ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a convocat pe 13 martie Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) la TAROM pentru demiterea Consiliului de Administratie (CA) al companiei, ceea ce s-a si intamplat peste doua zile."Maine, 21 martie, inceteaza de drept mandatul Directorului General al TAROM, iar un interimar nu poate fi numit din cauza faptului ca operatorul aerian detinut de statul roman nu mai are nici Consiliu de Administratie. Pe cale de consecinta, in lipsa unui 'Accountable Manager', in cazul de fata un Director General, Autoritatea Aeronautica retrage certificatul de operator aerian. Practic, toate avioanele TAROM ar putea ramane la sol.", a declarat deputatul PNL Marius Bodea, conform unui comunicat de presa.Acesta acuza "guvernul a provocat o criza in conducerea companiei" si sustine ca, daca lucrurile vor ramane asa, valoarea prejudiciului este greu de calculat, intrucat "pasagerii vor putea cere despagubiri de ordinul milioanelor de euro"."Cine isi putea inchipui ca o lupta interna intre clanurile din PSD va produce ca victima chiar o companie fanion romaneasca, cum este TAROM? In alte parti ale lumii, in lumea a treia, se suspenda certificatele de operator aerian pentru neindeplinirea unor conditii tehnice ale flotelor de aeronave, dar", a mai declarat secretarul comisiei pentru transporturi din Camera Deputatilor, Marius Bodea.In aceste conditii,sustine ca urmatoarele 24 de ore sunt cruciale."Speram ca in 24 de ore (desi legal nu este posibil!) Tarom sa poata sa supravietuiasca prin: convocarea AGA, AGA sa numeasca un nou Consiliu de Administratie, sa faca toate procedurile catre Registrul Comertului, noii membri sa selecteze un director general interimar, care sa poata sa indeplineasca aceste formalitati", a explicat Lucian Bode, neincrezator ca toate aceste proceduri se vor putea derula legal si in timp util.In aceste conditii, plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu majoritate de voturi, constituirea Comisiei de ancheta privind activitatea TAROM in intervalul 2007-2018.C.B.