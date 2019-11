Ministrul Transporturilor acuza ca la Tarom s-a acordat un avans de 900.000 de euro fara contract

Ziare.

In luna octombrie, Consiliul de Administratie al Tarom a anuntat ca Madalina Mezei a fost revocata din functia de director general al companiei intrucat nu a reusit sa duca la indeplinire hotararile CA, ale AGA si nici anumite obligatii care ii reveneau."Fostul director general al Tarom, totodata, a intarziat procesul de modernizare a flotei de scurt curier, una din componentele esentiale in procesul de redresare al Companiei, prin neimplementarea Memorandumului privind vanzarea in regim buy-back a vechilor aeronave ATR si preluarea prin leasing operational a unor aeronave noi, tot de tip ATR", aratau reprezentantii Tarom.Miercuri, Bode a spus ca Mezei ar fi acordat un avans de 900.000 euro, pentru achizitia a 9 aeronave ATR, fara a exista un contract."Mezei a semnat un memorandum prin care a acordat un avans de 900.000 de euro (...). A acordat un avans pe baza unui mamorandum. N-am mai vazut asa ceva. Nu exista contract. Nu exista niciun contract. Tarom a platit 900.000 de euro avans pentru achizitionarea celor noua ATR-uri fara contract, in baza unui memorandum. Este clar ca avem nevoie de o restructurare urgenta a acestei companii", a spus ministrul.Bode a subliniat ca Tarom nu a fost bine administrata, iar pierderile companiei vor creste in acest an."Modul in care a fost administrata aceasta companie, in ultima perioada, depaseste orice imaginatie. Au disponibil in cont 21 milioane euro. Au inregistrat pierderi de 160 milioane lei in 2018 si se pregatesc sa depaseasca 180 milioane lei in 2019", a spus ministrul.