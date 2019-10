Scandalul avioanelor tinute la sol, in ziua motiunii: Fosta sefa TAROM a fost citata la DNA

Razboiul declaratiilor

Fostul director TAROM a precizat ca a fost citata la DNA. "Am fost contactata de DNA si ma voi duce, luni, la ora 10:00, la DNA sa declar, sub juramant, tot ce am declarat si public", a spus Mezei, vineri, intr-o interventie telefonica la B1 TV.Intrebata de ce a dezvaluit faptul ca ministrul Razvan Cuc i-ar fi cerut sa tina avioanele la sol pe 10 octombrie abia dupa ce a fost schimbata din functie si nu imediat ce i s-a solicitat acest lucru, Madalina Mezei a raspuns: "".Aceasta a precizat si ca ministrul Transporturilor a facut solicitarea cu pricina cu o zi inaintea motiunii de cenzura."Nu as fi vrut sa provoc eu un scandal politic, sa afecteze intr-un fel sau altul niste decizii politice. Eu mi-am facut doar datoria de director al companiei. Am discutat cu directorul de zbor, cu directorul tehnic, cu Operational Control Center si cu comandantii curselor sa evitam absolut orice problema care ar putea conduce compania intr-o zona de nelegalitate.Ma simt cu constiinta curata, iar faptul ca a aparut in spatiul public nu mi se datoreaza, nu eu am facut aceste demersuri, nu am vrut sub nicio forma sa ma expun public si sa dau aceste informatii," explica Mezei.In acest caz, premierul demis Viorica Dancila a trimis Corpul de Control la Ministerul Transporturilor si TAROM.Daniela Madalina Mezei a afirmat, joi, ca Razvan Cuc i-ar fi cerut in ziua motiunii sa tina la sol mai multe avioane TAROM, pentru ca unii parlamentari sa nu mai ajunga la vot."Mi-a cerut sa tin avioanele la sol. Mi-a zis sa nu vina lumea la motiune, sa inventez probleme tehnice. Dumnealui n-a inteles ca prin mandatul meu nu puteam sa fac asa ceva. Oamenii nostri, pilotii, sunt oameni liberi care nu stau sa raspunda comenzilor unui CEO. I-am spus ca nu voi face niciodata asa ceva", a declarat Mezei.In replica, Razvan Cuc sustine ca Madalina Mezei minte, incercand astfel sa isi securizeze functia de director general. Totodata, ministrul spune ca, daca afirmatiile ei ar fi adevarate, ar fi trebuit sa iasa public in acel moment si sa spuna.