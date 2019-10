TAROM: Nici DNA si nici DIICOT nu au fost la sediul companiei

Ziare.

com

Potrivit unor informatii aparute, marti, in presa, sediul TAROM ar fi fost vizitat de reprezentanti ai DNA si DIICOT, in legatura cu scandalul izbucnit dupa demiterea sefei companiei, Madalina Mezei.Purtatorul de cuvant al companiei a infirmat aceste informatii."Nici reprezentanti ai DNA si nici ai DIICOT nu au fost astazi la sediul companiei. Putem confirma ca exista o solicitare din partea DNA, pentru predare documente, trimisa la finalul lunii august, fara legatura cu evenimentele recente", a spus Dinu.Fostul director al TAROM a plecat luni, dupa patru ore, de l a sediul DNA, unde a dat declaratii in dosarul privind presupusa solicitare a ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, de a tine la sol unele avioane, in ziua motiunii de cenzura Razvan Cuc a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a formula o plangere penala impotriva fostei sefe a TAROM, Madalina Mezei , sustinand ca "nepotismul, interesele personale si lipsa totala de implicare manageriala" sunt chestiuni de notorietate publica in ceea ce o priveste.