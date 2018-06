Un avion Tarom de pe ruta Bucuresti-Amsterdam a fost intors din drum. S-a fisurat un geam exterior

Ziare.

Compania a subliniat ca siguranta pasagerilor si a echipajului nu a fost pusa in pericol."Decizia comandantului de a intoarce aeronava din cursa respecta intocmai normele si procedurile de siguranta si securitate de aviatie civila. Motivul cunoscut la acest moment este fisurarea unui geam exterior, cu rol pur decorativ", se arata in comunicat.Compania a subliniat ca siguranta si securitatea pasagerilor si a echipajului nu a fost pusa nici o clipa in pericol, in conditiile in care geamul respectiv are un rol decorativ."Pasagerii sunt protejati de inca doua straturi de material special, care nu au suferit nici un fel de modificare in timpul zborului", a anuntat Tarom.Tarom a anuntat ca aeronava va fi inlocuita pentru a duce pasagerii la destinatie in conditii de siguranta si confort. In acest moment, compania estimeaza o intarziere de 2 ore."Din momentul aterizarii, aeronava de tip Boeing 737-700 va fi supusa verificarilor tehnice amanuntite", se arata in comunicat.Nu este insa primul incident de acst fel. In luna aprilie, un alt avion TAROM, care decolase de pe Aeroportul Otopeni si se indrepta spre Barcelona, s-a intors din drum dupa ce un geam din cabina de pasageri s-a fisurat