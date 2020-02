Corpul de Control: Conducerea TAROM se schimba prea des, exista suspiciuni de infractiuni. A incercat Cuc sa tina avioane la sol de motiune?

Ziare.

com

In plus, nu e clar nici de ce, in ultima perioada, conducerea companiei aeriene s-a schimbat atat de des si nici cum si-a ales TAROM furnizorul de avioane ATR.Potrivit Corpului de Control al premierului Romaniei (CCPR), s-a ridicat de 3 ori, in acest an, problema incalcarii GDPR. Unul dintre aceste cazuri a fost pe 10 octombrie 2019, ziua in care Guvernul Dancila a fost demis, prin motiune de cenzura.La acel moment a izbucnit un imens scandal, in centrul caruia s-a aflat Razvan Cuc, la acea data ministru al Transporturilor. Cuc era banuit ca i-ar fi cerut fostei sefe TAROM, Valentina Mezei, o lista cu aeronavele in care urmau sa se imbarce parlamentari, cu destinatia Bucuresti. Ulterior, Cuc ar fi incercat sa-i impuna Valentinei Mezei sa tina avioanele respective la sol, astfel incat parlamentarii sa nu poate ajunge la Bucuresti si sa nu poata vota demiterea Cabinetului Dancila.CCPR a descoperit ca TAROM a informat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la acest caz, "investigatiile cu privire la acest incident fiind in curs de desfasurare".De altfel, CCPR a constatat ca, in mod normal, conducerea TAROM - companie aeriana cu capital de stat - ar fi trebuit aleasa prin concurs, in baza HG 109/2011, a guvernantei corporative. In loc sa faca asa, Ministerul Transporturilor a preferat, din motive neclare, sa pastreze conduceri interimare la varful companiei.Iar asta inseamna ca respectivele conducerii n-au avut proiecte si contracte de mandat, cu indicatori clari de performanta. Iar pe termen lung - in ciuda unei usoare redresari financiare in 2019 - a afectat negativ compania TAROM.Apoi, printre altele, CCPR mai transmite si ca "din informatiile/documentele puse la dispozitia CCPM de reprezentantii TAROM SA, nu a reiesit in ce modalitate a fost selectata firma de leasing Nordic Aviation Capital in vederea derularii operatiunilor de leasing operational si buy-back, raportat la obligatiile instituite de prevederile art. 23 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare.De asemenea, au fost constatate si alte aspecte care ar putea intruni elementele constitutive ale unor infractiuni, motiv pentru care actul de control a fost inaintat unitatii de parchet competenta, astfel ca datele si informatiile care vizeaza constatarea savarsirii unor posibile fapte de natura penala nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetatenilor", a transmis CCPR.