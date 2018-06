Tarom a amanat deschiderea rutei Chisinau - Timisoara

Ziare.

"Ne exprimam aprecierea fata de partenerii nostri de la Aeroportul International Chisinau si ii asiguram de intreg sprijinul nostru pentru reluarea cu celeritate a rutei Chisinau-Timisoara-Chisinau, programata initial pentru data de 2 iulie", a anuntat Tarom, intr-un comunicat.Pasagerii Tarom care au achizitionat bilete pe aceasta ruta vor ajunge la destinatie cu zborurile companiei, via Bucuresti, sau pot opta pentru rambursarea totala.In urma cu doua saptamani, Tarom a anulat si cursa Constanta - Chisinau chiar inainte de debut Tarom opereaza in prezent pe zborurile externe si interne cu o flota compusa din 25 aeronave, dintre care doua aeronave sunt model Boeing 737-800 Next Generation, recent achizitionate.Compania urmeaza sa continue investitiile in modernizarea si extinderea flotei.Tarom estimeaza pentru acest an un profit brut de 27.470 lei, la venituri totale de 1,5 miliarde lei.In plus, pentru anul 2018, Tarom a prevazut o suma de 440,25 milioane lei pentru investitii, potrivit bugetului aprobat la finalul lunii martie de Guvern.Principalii competitori ai companiei sunt Wizz Air, Blue Air si Ryanair.