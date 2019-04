TAROM a inaugurat ruta aeriana Bucuresti - Erevan si a reluat cursa Bucuresti - Cairo

Ziare.

com

"La inceputul acestei saptamani, odata cu debutul orarului de vara, a avut loc inaugurarea, in premiera in istoria companiei TAROM, a rutei aeriene Bucuresti - Erevan si reluarea cursei Bucuresti - Cairo, o cursa cu traditie din portofoliul TAROM si singura ruta spre Africa, suspendata in anul 2013", se arata intr-un comunicat de presa.TAROM a organizat evenimente speciale pentru pasagerii primelor zboruri, la care au participat si Ambasadorul Republicii Arabe Egipt in Romania si Ambasadorul Republicii Armenia in Romania.Zborurile Bucuresti - Cairo si Bucuresti - Erevan sunt operate de doua ori pe saptamana, cu plecare si retur in zilele de miercuri si duminica, respectiv miercuri si vineri.Pentru un zbor dus-intors, pe ruta Bucuresti - Cairo, preturile pornesc de la 193 euro, iar pentru un zbor dus-intors pe ruta Bucuresti - Erevan, preturile pornesc de la 175 euro. Tariful include bagajul de mana la dimensiuni standard, bagajul de cala cu o greutate de pana la 23 kilograme, precum si toate taxele, serviciile de catering la bord si check-in in aeroport.