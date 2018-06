TAROM anunta remedierea problemei in sistemul de control al plecarilor UPDATE

Ziare.

"Operatiunile de Check-In si Boarding sunt suspendate pana la rezolvarea problemelor care fac sistemul SITA nefunctional. Compania TAROM le ofera pasagerilor care se afla in aceste momente in tranzit asistenta la sol, in conformitate cu normele internationale.Pana la repunerea in functiune a sistemului global SITA, orice compania aeriana care opereaza in acest sistem nu va putea verifica eligibilitatea pasagerilor, nu va putea inregistra pasagerii sau bagajele acestora", se mentioneaza in comunicatul companiei.