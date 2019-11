TAROM intra in campania "Black Friday", cu reduceri de tarife la zboruri pe 28 de rute

Ziare.

Astfel, sunt disponibile bilete cu preturi incepand de la 119 euro, dus-intors, cu toate taxele incluse, pentru calatorii intre Bucuresti - Atena, Istanbul, Frankfurt, Munchen, Roma, Chisinau, Hamburg, Tbilisi, Tel Aviv, Salonic, Praga, Stockholm, Belgrad, Torino si Lyon.De asemenea, tarife de la 139 de euro (dus-intors, cu toate taxele incluse) sunt oferite pentru rute intre Bucuresti - Budapesta, Sofia, Amsterdam, Bruxelles, Barcelona, Erevan si Nisa, in timp ce, de la 159 de euro, pentru calatorii intre Bucuresti - Paris, Cairo, Amman, Beirut, Madrid si Londra.Potrivit companiei aeriene, in oferta sunt incluse: zboruri dus-intors, cu toate taxele incluse, un bagaj de mana de 10 kg, un bagaj de cala de 23 kg (30 kg pentru Roma, Amman si Beirut), check-in si catering la bord.Oferta este valabila pentru cursele operate TAROM, in perioada 29 noiembrie 2019 - 31 octombrie 2020 (data ultimului retur) si este supusa unor termene si conditii speciale. Locurile la aceste tarife sunt limitate.In plus, compania mentioneaza ca, in marja acestor oferte, perioada minima de sedere la destinatie este de doua zile sau noaptea de sambata spre duminica, perioada maxima de sedere la destinatie este de 30 zile. De asemenea, se acorda o reducere de 90% pentru tariful fara loc pentru primul infant pana la varsta de 2 ani, in timp ce rambursarea biletelor achizitionate nu este permisa.