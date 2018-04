Un avion TAROM s-a intors din drum dupa ce un geam s-a fisurat UPDATE

Update:

Aeronava care avea 105 persoane la bord s-a intors pe Aeroportul Henri Coanda, la aproape o ora de la decolare. Aceasta a ajuns pe aeroport in jur de ora 10:00, dupa ce decolase la ora 08:51.Avionul a aterizat in siguranta, potrivit News.ro, iar toti pasagerii au ajuns in terminalul aeroportului, in zona de imbarcare.Cursa Bucuresti-Barcelona era operata cu o aeronava de tip Boeing 737-700."Decizia comandatului respecta procedura stipulata in manualul de zbor al aeronavei. Siguranta pasagerilor nu a fost pusa in pericol nicio clipa. Aeronava a aterizat in deplina siguranta pe Aeroportul International Henri Coanda, pasagerii au fost debarcati, primesc asistenta la sol si vor decola in scurt timp catre destinatia initiala", a anuntat compania, care si-a prezentat scuzele pentru inconvenient.TAROM a mai precizat ca siguranta pasagerilor nu a fost pusa in pericol si ca acestia vor decola in scurt timp.La bordul avionului se afla si primarul Constantei, Decebal Fagadau, alaturi de familia sa. Acesta a povestit ca, la un moment dat, s-a auzit un zgomot neobisnuit, apoi o femeie a observat fisura geamului."Am fost aproape de locul in care doamna a remarcat imediat ca a aparut o fisura. A anuntat de indata personalul insotitor, iar reactia a fost admirabila, exemplara", a spus Fagadau.Edilul a mai spus ca "toata lumea a inteles ca s-a luat cea mai buna decizie pentru siguranta pasagerilor".Incidentul are loc in contextul in care, in ultimele luni, din ce in ce mai multe probleme au fost sesizate la aeronavele companiei aeriene.