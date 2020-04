Ajutor de 130 milioane de euro, in lucru pentru TAROM si Blue Air. Se vorbeste si de somaj tehnic

Somaj tehnic la TAROM

La nivel european traficul aerian a scazut cu 91%

"Noi am demarat discutii cu Comisia Europeana, pana vineri vom transmite catre Comisia Europeana... Deja suntem in discutii cu Consiliul Concurentei, Ministerul Finantelor, cu toate institutiile statului roman responsabile, cu un demers absolut necesar si anume acela de a solicita un ajutor pentru compensarea efectelor pandemiei.Vorbim de aproximativ 65 milioane de euro pentru fiecare companie. Deci undeva la 130 milioane de euro ar fi necesare pentru a salva cele doua companii", a explicat Bode, miercuri seara, la Realitatea Plus.Potrivit acestuia, TAROM, in special, se afla intr-o situatie dificila, deoarece a primit ajutorul de salvare de 36 milioane de euro, dar banii nu sunt in cont si nu pot fi folositi decat pentru plata leasing-urilor."A avut acel ajutor aprobat, dar banii nu i-a avut in cont, si daca i-ar avea nu ar putea sa-i foloseasca decat pentru ceea ce s-a angajat, si anume plata ratelor pentru leasing-urile pe care TAROM le are pentru aeronavele achizitionate in ultimii ani.In aceasta etapa suntem in discutii cu furnizorii sa regandim aceste contracte de leasing si pentru aeronavele Boeing si pentru ATR, astfel incat, dupa ce trece aceasta criza, sa ne putem achita obligatiile si sa functioneze compania", a mai spus ministrul.El a adaugat ca se negociaza amanarea acestor rate si, in paralel, daca se decide accesarea acelui ajutor de salvare, cele 36 de milioane de euro pot fi utilizate doar pentru plata acelor rate."Ne-am asumat ca ii returnam in sase luni. Daca nu avem acest business plan si constatam ca nu putem sa returnam acel ajutor in sase luni, am risca, pentru ca am garanta cu aeronavele, am risca acele aeronave sa fie practic sechestrate, confiscate pentru stat si acest lucru ar fi total nepotrivit. Nu am avea cum sa functionam in aceste conditii. Asadar, ne gandim, incercam sa gasim solutii, ne orientam...Practic, doua aeronave Boeing le-am transformat , am scos scaunele, le-am transformat in aeronave cargo. Am efectuat deja primele doua zboruri din China, aducem materiale pentru Unifarm, aducem materiale pentru orice client. Putem sa aducem in jur de 15 tone de materiale.Efortul colegilor mei de la TAROM este unul extraordinar, al pilotilor in special, al personalului navigant, pentru ca ei nu au dreptul sa paraseasca aeronava", a precizat seful de la Transporturi.Intrebat daca se pune problema somajului tehnic si in cazul unora dintre angajatii TAROM, ministrul a raspuns ca nu exclude aceasta varianta si ca ar fi o solutie si nu o problema."Nu exclud aceasta varianta, pentru ca vorbim totusi de o companie foarte mare, 1.600 - 1.700 de angajati. Acum, directia tehnica, pentru ca cei 600-700 de angajati au profitat de aceasta etapa si isi realizeaza toate lucrarile de intretinere, reparatii pe care le aveau in plan, dar atat timp cat ai 700-800 de piloti, insotitori, nu zbori in aceasta perioada, trebuie sa ne gandim la o solutie. (...)Eu cred ca o restructurare din temelii a tuturor companiilor in aceasta perioada de criza si in etapa post criza se impune. Vom vedea cum va arata somajul tehnic pentru compania TAROM. Concret, sunt discutii in Consiliul de Administratie, dar, din punctul meu de vedere, asa cum arata lucrurile azi, nu cred ca acest lucru poate fi evitat, ci, dimpotriva, este o solutie, nu o problema", a mentionat Lucian Bode.El a precizat ca a fost facuta o nota comuna pentru cele doua companii aeriene pentru aprobarea acestor ajutoare catre Consiliul Concurentei, prin intermediul caruia se fac demersurile la CE."Initial, au fost doua demersuri paralele, le-am pus la un loc. Si sunt convins ca vom reusi, daca vom reusi pentru TAROM reusim si pentru Blue Air, undeva la 65 de milioane de euro pentru fiecare, la acest nivel se ridica solicitarile si nevoile si ajutorul pentru a trece aceasta perioada generata de pandemie", a punctat ministrul Transporturilor.Conform datelor prezentate de acesta, cifrele oficiale arata ca la nivel european traficul aerian a scazut cu 91%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In cazul Romaniei, scaderea este de 94%."Dramatic. In Romania sunt inregistrate 15 companii aeriene cu licenta de operare in tara noastra. Avem 16 aeroporturi, 4 apartinand ministerului si 12 ce tin de autoritatile locale. O scadere semnificativa de 94% in Romania.In acest moment, avem suspendate zborurile spre zonele rosii: Italia, Spania, Franta, Germania, Austria, Belgia, Elvetia, Statele Unite, Marea Britanie, Turcia si Iran. Catre zonele rosii nu se mai zboara, nici dinspre zonele rosii.Sunt suspendate zborurile interne. Cei doi operatori romani, TAROM si Blue Air, nu mai opereaza zboruri interne. Cautam solutii si in perioada de criza si in perioada post-criza, dar pentru companiile aeriene, daca mai asteptam sa treaca si urmatoarea etapa de 30 de zile in care vom avea starea de urgenta, va fi foarte tarziu", a mai afirmat Bode.