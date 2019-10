Dancila, dupa ce a trimis Corpul de Control la Tarom si Ministerul Transporturilor: Voi fi neiertatoare in a lua masuri

Ziare.

com

Dancila a fost intrebata, vineri, la Brasov, ce parere are despre conflictul izbucnit intre conducerea Tarom si Ministerul Transporturilor, spunand ca a trimis Corpul de Control pentru a afla ce s-a intamplat."Am trimis Corpul de Control atat la Tarom, cat si la Ministerul Transporturilor. Pe mine ma intereseaza adevarul, ma intereseaza lucrurile reale pentru a lua masuri si va garantez ca in momentul in care am sa am aceasta dovada a unei greseli din partea unuia sau altuia voi fi neiertatoare in a lua masuri", a spus Dancila, in cadrul vizitei pe care a facut-o la Brasov. Premierul Viorica Dancila a dispus Corpului de Control al prim-ministrului inceperea unei actiuni de control la Ministerul Transporturilor si la Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom S.A., pentru a verifica aspectele legate de revocarea din functie a managerului general Madalina Mezei.De asemenea, procurorii DNA au deschis o ancheta ca urmare a declaratiilor Danielei Mezei , au declarat surse judiciare citate de Ziare.com. De altfel, Mezei a precizat ca a fost chemata luni dimineata la DNA, in calitate de martor, intr-un dosar de abuz in serviciu, insa ca nu stie mai multe la acest moment. Fosta sefa a TAROM, Madalina Mezei, a relatat , vineri, presei cum a fost pusa de ministrul Razvan Cuc sa tina la sol cateva avioane in ziua motiunii de cenzura , dar a refuzat pentru ca "nu suntem stapani de sclavi"."Ministrul m-a chemat la el in birou, cu doua zile inainte (de motiunea de cenzura - n.red.) sa imi spuna ca trebuie sa anulam niste curse interne, ca sa oprim accesul parlamentarilor la votarea motiunii de cenzura. I-am raspuns ca asa ceva este imposibil, pentru ca noi nu suntem stapani de sclavi. Suntem o companie de oameni liberi - acesti piloti - indifferent ce le-as fi spus eu - nu ar fi facut nicidata asa ceva. Evident, eu nu as fi putut sa cer asa ceva suboedonatilor companiei", a povestit Mezei, intr-o conferinta de presa, referindu-se la faptul ca pilotii nu ar fi acceptat.Intrebata despre ce curse este vorba, Mezei a precizat ca erau avioanele de Timisoara (doua curse), Oradea, Baia Mare si Satu Mare, despre care Cuc a vrut sa stie senatorii si deputatii aflati la bord.Ulterior, ministrul Transporturilor Razvan Cuc a declarat ca fostul director general al Tarom Madalina Mezei dovedeste incompetenta, inconsecventa si ca este aservita unor grupuri de interese. El a sustinut ca aceasta "se incurca in minciuni", concluzia sa fiind ca decizia CA al Tarom de a o revoca este cea mai buna, astfel fiind scoasa compania "din ghearele influentei PNL".Ministrul i-a reprosat fostului director ca nu stie cate tipuri de avioane sunt in flota Tarom si ca a avut grija sa asculte de interesele propriei familii."Constat cu tristete ca, in timpul mandatului de director TAROM, doamna Mezei nu a reusit deloc sa iasa public, dar acum vad ca se promoveaza foarte mult pe dansa si asa-zisele competente pe care acum si le asuma doar dansa", a spus ministrul.Cuc considera ca acest "joc" aduce un prejudiciu de imagine companiei TAROM."Tot acest joc in care a intrat acum nu poate aduce decat un prejudiciu de imagine TAROM si degringolada printre angajatii companiei, desi in iesirile publice sustine ca nu si-a dorit acest lucru. A demonstrat acum ceea ce am vazut in aceste patru luni: incompetenta, inconsecventa si ca este aservita anumitor grupuri de interese. In toata aceasta perioada am preferat sa-mi iau informatiile de la alte persoane din companie pentru a fi informati cu acuratete foarte mare.Doamna se incurca in propiriile minciuni - a zis prima data ca este vorba despre anulari de curse, apoi de retineri la sol, ca este vorba de patru sau de cinci aeronave. Sunt sigur acum ca decizia CA a fost cea mai buna decizie pe care au luat-o, pentru ca, astfel, am scos compania din ghearele influentei PNL. Doamna Mezei uita ca cei din familia ei au dorit pentru ei functii de conducere", a declarat ministrul.Cuc a subliniat ca nu avea cum sa opreasca avioanele la sol."Cum puteam eu sa opresc la sol cinci tipuri de aeronave? Era imposibil. (...) Principala ei ocupatie a fost sa mareasca salariile membrilor familiei ei. (...) Nu i-am cerut sa tina avioane la sol. Nu aveam cum sa sabotez eu zborurile Tarom. (...) Zvonul acesta, cu retinerea avioanelor la sol, a aparut de la inceputul saptamanii", a spus Cuc.